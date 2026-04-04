Savaş sürüyor

İran Fars Haber Ajansı, Tahran yönetiminin ABD'den gelen 48 saatlik ateşkes teklifini reddettiğini duyurdu.

İranlı üst düzey bir yetkili, İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’na, İran ile ABD ve İsrail arasındaki ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yetkili, ABD’nin üçüncü bir ülke aracılığı ile "İran’a 48 saatlik geçici ateşkes teklifinde bulunduğunu" açıkladı.

Öte yandan Fars Haber Ajansı’nın değerlendirmesine göre, ateşkes teklifi ABD’nin bölgede yaşadığı ciddi sorunların ardından gündeme geldi.

Söz konusu değerlendirmede, İran’ın ateşkes teklifine sahada saldırılarına devam ederek cevap verdiği savunuldu.​​​​​​​

İran, bir F-35 savaş uçağını daha düşürdü

Bu arada İran, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait bir F-35 savaş uçağını düşürdüklerini açıkladı. Pilotun akıbetine ilişkin bilgi paylaşılmazken, Basra Körfezi'nde ikinci bir ABD savaş uçağının daha düştüğü belirtiliyor.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan ilk açıklamada, "Amerikan yapımı F-35 savaş uçağı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun gelişmiş hava savunma sistemi tarafından İran'ın orta semalarında imha edildi." denildi.

İran medyasında düşen uçağın enkaz parçalarına ait fotoğraflar yayınlandı.

Amerikalı bir yetkili ise Amerikan savaş uçağının düşürüldüğünü ve uçağın F-15E tipi olduğunu teyit etti. Amerikan medyası uçağın iki pilotundan birinin kurtarıldığını bildirdi.

Uçağın, ABD Hava Kuvvetleri'ne ev sahipliği yapan İngiltere'deki Lakenheath Hava Üssü'ndeki filoya bağlı olduğu aktarıldı.

İkinci bir ABD savaş uçağı düştü

New York Times, Basra Körfezi bölgesinde ikinci bir ABD savaş uçağının düştüğünü bildirdi. ABD'li iki yetkiliye dayandırılan haberlerde tek başına bulunan pilotun kurtarıldığını ifade edildi.

Düşen ikinci uçağın A-10 tipi savaş uçağı olduğu belirtildi.

Galibaf, Trump'ı alaya aldı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran'ın düşürdüğünü açıkladığı savaş uçağının pilotlarının ABD tarafından aranması çabalarını, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’ı yok ettik" şeklindeki açıklamalarına atıf yaparak alaya aldı.

Galibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ı art arda 37 kez yendikten sonra başlattıkları bu parlak ama stratejisiz savaş, şimdi 'rejim değişikliği'nden 'Hey lütfen pilotlarımızı bulabilir miyiz?' seviyesine indirgendi. Vay canına. Ne inanılmaz bir ilerleme. Bunlar kesinlikle birer dahi."

13 ABD askeri öldü, 365 asker yaralandı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta bugüne kadar 13 ABD askerinin öldüğü, 365 ABD askerinin de yaralandığı bilgisini resmi olarak yayınladı.

Pentagon, "Savunma Kayıp Analiz Sistemi" başlığı altında İran’a yönelik "Epic Fury Operasyonu" adını verdiği saldırılarda ölen ve yaralanan ABD askerleri hakkında resmi paylaşım yaptı.

Savunma Bakanlığına ait resmi internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 3 Nisan itibarıyla ABD/İsrail-İran Savaşı'nda toplam 13 ABD askeri hayatını kaybetti, 365 ABD askeri de yaralandı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a saldırılarıyla başlayan savaşta ölen 6 ABD askerinin kara kuvvetlerinde, 7 askerin hava kuvvetlerinde görev yaptığı belirtildi.

Savaşta yaralananların ise 247’sinin kara kuvvetlerine, 63’ünün deniz kuvvetlerine, 19’unun deniz piyadelerine ve 36’sının da hava kuvvetlerine mensup olduğu bildirildi.