‘Tehdit değiliz’

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD halkına seslendiği bir mektup yayınladı.

Mektubunda İran'ın ABD vatandaşlarına düşmanlık beslemediğini yazan Pezeşkiyan, “İran'ın bir tehdit olarak gösterilmesi ne tarihsel gerçeklikle ne de günümüzde gözlemlenebilir olgularla örtüşmüyor” dedi.

İran'ın hayati altyapısına yönelik saldırıların İran halkını hedef aldığını belirten Pezeşkiyan, bu tür eylemlerin İran sınırlarının çok ötesine uzanan sonuçlar doğurduğunu kaydetti.



“Hürmüz düşmana açılmayacak”

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın ülkenin "düşmanlarına" kapalı kalacağını açıkladı.

Devlet televizyonunda yayınlanan açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndaki durum Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin kesin ve baskın kontrolü altındadır ve bu milletin düşmanlarına açılmayacaktır" ifadesini kullanıldı.

İsrail İran'ı, İran İsrail'i vurdu

İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru fırlatılan füzeler tespit edildiğini açıkladı. İran'ın füze saldırılarında İsrail'de en az 14 kişinin yaralandığı ifade edildi.

İran'ın Mehr Haber Ajans, İran'ın Kerec kentinde bulunan 4 katlı bir konut binasının ABD-İsrail ortak saldırısında vurulduğunu ve en az 4 kişinin öldüğünü 8 kişinin yaralandığını açıkladı.

Hasar gören sivil hedef sayısı 115 bini geçti

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında aralarında konut, ticari işletme ve araçların da bulunduğu 115 bin 193 sivil hedefin hasar gördüğünü duyurdu.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırıların yol açtığı hasarın bilançosunu açıkladı.

Buna göre 91 bin 498 konut, 763 eğitim merkezi ve Kızılay'a bağlı 18 merkez olmak üzere toplam 115 bin 193 sivil hedef saldırılarda hasar gördü.

Ayrıca, 3 adet yardım helikopteri de saldırılarda hasar aldı.

3 seyir füzesi ve 15 İHA

Kuveyt Savunma Bakanlığı, son 24 saatte ülkenin 3 seyir füzesi ve 15 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Albay Suud el-Atvan, yaptığı yazılı açıklamada, İran'dan ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Son 24 saatte Kuveyt hava sahasında 3 seyir füzesinin tespit edildiğini ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Atvan, Kuveyt'in ayrıca 15 İHA saldırısıyla hedef alındığını belirtti.

Atvan, İran tarafından gerçekleştirilen saldırılarda Kuveyt Uluslararası Havalimanı’na ait bir yakıt tankının hedef alındığını kaydederek, “Durum, uzman ekiplerimiz tarafından hızla kontrol altına alınmıştır.” ifadelerini kullandı.

Şarapnel parçalarının yerleşim bölgesindeki bir eve de isabet ettiğini aktaran Atvan, olayda can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Kara Kuvvetleri Mühendislik Kolordusu’na bağlı Patlayıcı Madde İmha (EOD) ekiplerinin İçişleri Bakanlığı birimleriyle koordinasyon içinde hareket ettiğini belirten Atvan, “Olay yerinde tespit edilen bir savaş başlığı etkisiz hale getirilmiş ve onaylı prosedürlere uygun şekilde imha edilmiştir.” dedi.

