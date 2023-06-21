Uzman isimler konuşacak

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorunu Girne Merit Royal Diamond Hotel’de düzenlenecek panelle masaya yatırılacak.

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununa yönelik çözüm için Track II Diplomacy (Arka Kapı Diplomasisini) tartışmak üzere önde gelen diplomat ve akademisyenlerin yer alacağı panel 23 Haziran 2023 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Panel, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan karmaşık jeopolitik sorunları ele alacak ve çözümlerin nasıl diplomatik yollarla bulunabileceğine odaklanacak.

Panelde, deneyimli konuşmacılar kendi alanlarında uzmanlıklarıyla katkıda bulunacak. Panel, akademi dünyası, diplomatlar, sivil toplum kuruluşları ve konuya ilgi duyan herkese açık olacak.

Kimler konuşacak?

Panelin onur konuşmacıları arasında şu isimler yer alacak:

Kıbrıs Rum eski müzakereci Andreas Mavroyiannis

Kıbrıs Türk eski Müzakereci, eski Dışişleri Bakanı ve Ekonomi Bakanı Özdil Nami

Kıbrıs Türk eski Müzakereci, eski Dışişleri Bakanı ve Akademisyen Kudret Özersay

Emekli Büyükelçi ve Uzman Diplomat Daryal Batıbay

Panelle ilgili detaylar

Panel dili: İngilizce (simültane çeviri yapılmayacaktır – Soru- Cevap kısmında Türkçe olacaktır)

Panel hakkında daha fazla bilgi ve medya iletişimi için iletişim numaraları ve internet adresleri ise şunlar:

EURO Politika Dergisi

+90 532 588 3789

yusuf@europolitika.com

www.europolitika.com