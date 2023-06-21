‘Timsah gözyaşları döküyorlar’

Esengül AYKAÇ

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, 25 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ara seçimden dolayı kendisini sorumlu gösterenlere, tv2020’de katıldığı Gündem Özel programında cevap verdi.

Özersay, hükümet ve muhalefetin oy birliği ile seçim kararı aldığını belirterek, “Ara seçimi yapmamak için ellerinde imkan olmasına rağmen bu kararı aldılar. Timsah gözyaşları dökerek, seçimi yapmak zorunda olduklarını söylüyorlar.

Daha önce bir sandalye boşaldığı zaman neden seçim yapmadılar. Gayri meşru hükümete tepki gösterene sorumluluk yüklemeye çalışmak suçluluk psikolojisinin bir ürünüdür” dedi.

Halkın derdi geçim

Tv 2020’de Gündem Özel programına telefon bağlantısıyla katılan Özersay, “Halkın derdi seçim değil geçimdir” diyerek, seçim masraflarının sorumlusunun bu kararı alanlar olduğunu söyledi.

Özersay, hükümet ile Meclis’teki muhalefetin, ara seçimi istemediğini söyleyip, sonra oy birliği ile ara seçim yapma kararı aldığını belirtti.

Özersay, “Sayın Tatar Cumhurbaşkanı seçildikten sonra boşalan bir sandalye için ara seçimi neden yapmadılar?” diye sordu.

HP lideri Özersay şunları söyledi:

“İsteseler bu ara seçimi yapmayabilirlerdi. Anayasada diyor ki; eğer bir yıl içerisinde erken seçim kararı alırsanız, ara seçim yapmayabilirsiniz. Ancak buna rağmen ara seçim kararı aldılar. Ayrıca daha önce 5 yıllığına cumhurbaşkanı seçilen Mustafa Akıncı pandemi nedeniyle 5 buçuk yıl görevde kaldı. O zamanlar seçimin gereksiz olduğu belirtilerek, ertelenmişti. Yine yapılmayabilirdi.”

Sorumluluk seçim kararı alanlarındır

“Bir sandalyenin boş kalmasından rahatsız oldular. Oranın doldurulması bu ülkenin hiçbir sorununu çözmeyecek” diyen HP Genel Başkanı Özersay, şunları kaydetti:

“Bu ülkede Başbakan olması gereken kişi sivil darbeyle aşağıya atıldı ve başkası getirildi. Bakanlar Kurulu da bu şekilde oluşturuldu. Gayri meşru bir hükümet kurulduğu için bir tepki gösterildi. Bu tepkiyi gösterene sorumluluk yüklemeye çalışmak suçluluk psikolojisinin bir ürünüdür. Bu seçimin masrafları seçim kararı alanlardır.”

Kudret Özersay, “ara seçimle tek bir sandalyeyi doldurarak, ‘gayrimeşru hükümetin’ herhangi bir meşruiyet kazanmayacağını ve bunu kendilerinin de çok iyi bildiklerini” dile getirdi.

HP Başkanı Özersay, “Köy gezilerimizde görüyoruz, kimse de seçim heyecanı yoktur. Seçmenin büyük bir bölümü sandığa gitmek istememektedir” dedi.