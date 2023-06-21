Veliler isyan etti

Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın yaptığı grevler nedeniyle sınava giremeyen ve notlarını yükseltemeyen öğrenciler sınıfta kaldı. Grevler nedeniyle birinci dönemde sınavların notları dikkate alınarak, karneler verilirken, ikinci dönem sınavları yapılması için nedeniyle mağdur olan öğrencilerin aileleri isyan etti. Sınıf tekrarı yapacak öğrencilerin moralinin bozulduğu belirtilirken, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Ali Mekansız’ın babası Öncel Mekansız yaşananlara tepki gösterdi. Diyalog Gazetesi’ne konuşan Öncel Mekansız, “Çocuğum ikinci sınavlara çok iyi çalışmıştı ancak sınavlar yapılmadığı için notlarını yükseltme şansı olmadı. Çocuğum sınıfta kaldı, morali bozuldu” dedi. Çocukların sendika ve Eğitim Bakanlığı arasında yaşanan krizin faturasını ödediğini dile getiren Mekansız şunları söyledi:

“Benim çocuğum Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi motor bölümü 9’uncu sınıfa gidiyor. Grevler nedeniyle çocuklarımızı ikinci dönem sonu sınavlarına almadılar sonra da 2 dersten 4 vererek sınıfta bıraktılar. Eğer ikinci dönem sonu sınavları yapılsaydı eminim ki çocuğum iyi bir not alacak sınıfı geçecekti. Bu çocuklar sendika ile hükümetin arasında mı yoksa sistemsizliğe mi sıkışıp kaldı? Bir haftadır üzüntüden ağladım ve hasta oldum. Zanaat okulunda okuyan çocuklar tercih edecekleri mesleklerden soğutuluyor.”

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023, 10:05