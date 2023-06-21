Onlar ne derse o olacak

Cemre Peral YANIKER

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 6 Şubat depremi ardından başlatılan okulların depreme dayanıklılığının tespiti çalışmalarına ilişkin son durumu görüşmek üzere Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nı (İMO) ziyaret etti.

Sözleşmenin imzalanması ardından başlatılan çalışmalarda gelinen aşamanın ve gelecek sürecin ele alındığı görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığından ilgili bürokratlar ve İMO Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

Görüşme öncesinde Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu açıklamalarda bulundu.

İMO yetkilileri, okullarda depreme dayanıklılık çalışmalarının son hızla devam ettiğini, en kısa sürede sonuçları Bakanlıkla paylaşacaklarını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ise, zaman baskısına dikkat çekerek, yeni eğitim-öğretim yılına hazır girmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yağcıoğlu: Ekiplerimiz aktif olarak sahada

İlk olarak sözü alan İMO Başkanı Gürkan Yağcıoğlu, mevcut 162 okulda proje çalışmalarının devam ettiğini ve ekiplerin şu anda aktif olarak sahada olduğunu kaydederek, öncelikli olarak belirlenen, toplam okulların yüzde 30’unun laboratuvar sonuçlarının tamamlandığını ve yüzde 70’inin ise laboratuvar çalışmalarının devam ettiğini söyledi; bunun yanında okullarda güçlendirme senaryolarının çalışıldığına dikkat çekti.

162 tane okulun 5-6 yapıdan oluştuğunu, aslında 700-800 binada çalışma yapıldığına dikkat çeken Yağcıoğlu, bu binalara toplumda sanıldığının aksine sadece karot testi yapılmadığını, röntgen de yapılarak, hem basınç dayanımını hem de donatı korezyon tespiti yapıldığını, ardından binayı tekrar modelleyip deprem karşısındaki davranışının incelendiğini aktardı.

Çavuşoğlu: Mücadele herkesin görevi

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ise, 6 Şubat'taki depremlerin ardından inşaat mühendislerinin ülkedeki tedirginliği bir nebze azaltmak adına yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini ve tüm binalarda gözlem ve risk sıralaması yaptıklarını hatırlatarak, İnşaat Mühendisleri Odası'na tüm çabalarından dolayı teşekkür etti.

Depremin ardından Namık Kemal, Dr. Fazıl Küçük ve Cumhuriyet Liselerinde okula gitmeme kararı alındığını, bu okullara dair bir rapor olmamasından dolayı eğitime devam edilmesine yönelik bir karar alamadıklarını, çadırda eğitim gibi bulunan çözümlerin ülkede tartışıldığını anımsatan Çavuşoğlu, bu tartışmalardan şikâyetçi olmadıklarını, ülkenin gerçeklerinin ifade edilmesi ve mücadele edilmesinin herkesin görevi olduğunu kaydetti.

Namık Kemal Lisesi binasının değişeceğine yönelik söylemlerin de “dedikodudan ibaret” olduğunu belirten Çavuşoğlu, tüm ülke için manevi değeri olan Namık Kemal’ın fiziksel yapısını ve dokusunu korumak adına, gerekirse en üst masrafları yapmak pahasına gerekli tedbirleri alma niyetleri olduğunu bildirdi.

Mühendisler ne derse o doğrultuda çalışmaların ilerleyeceğini belirten Çavuşoğlu, herkesin sorumluluk alması ve elbirliğiyle çalışmasının öneminin altını çizdi.



Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023, 10:01