Çifte standart

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin eski Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye’ye ilişkin açıklamalarını eleştirerek, Avrupa’nın çifte standartlarla güçlenemeyeceğini söyledi.

Michel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından von der Leyen'i etiketleyerek yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin Avrupa için stratejik önemine dikkati çekti.

AB üyesi ülkelerin liderlerine 2019-2024 arasında başkanlık eden Belçikalı siyasetçi Michel, "Türkiye, NATO’nun temel bir müttefiki, kilit bir göç ortağı, bir enerji koridoru, Avrupa’nın sınırında önemli bir savunma aktörü ve ciddi bir bölgesel güçtür." değerlendirmesinde bulundu.

Michel, Avrupa’nın bu gerçeklikleri göz ardı etmemesi gerektiğini vurgulayarak "Avrupa, çifte standartlar uygulayarak ya da gerçekliği basitleştirerek güçlenmez." görüşünü paylaştı.

AP milletvekilleri de von der Leyen'i eleştirdi

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, "Avrupa'nın Rus, Türk veya Çin etkisine bırakılmaması gerektiğine" ilişkin ifadelerine tepki gösterdi.

AP'deki Sol Grup'tan Belçikalı milletvekilleri Rudi Kennes ve Marc Botenga, AA muhabirine konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kennes, von der Leyen'in açıklamalarının dünyadaki mevcut gelişmelerin bir yansıması olduğunu belirterek "Esasen bu, ABD ve diğer suç ortağı ülkelerin kült büyük İsrail projesini desteklemelerinin bir parçası olarak değerlendirilmeli." diye konuştu.

Açıklama tuhaf ve doğru değil

AP milletvekili Botenga da "Bu hem doğru olmayan hem de çok tuhaf bir açıklama." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece NATO üyeliği bulunmadığını, aynı zamanda AB ile çok yönlü ilişkilere sahip olduğunu dile getiren Botenga, "Türkiye hala resmi olarak AB'ye aday ülkedir." dedi.

Von der Leyen'in AB'nin birlik olmayı tamamlaması gerektiğine ilişkin ifadelerine dair ise Botenga, "Ancak kıta zaten birlik halinde. AB, tüm Avrupa kıtasını kapsamıyor." dedi.

Leyen ne demişti

Hamburg'da Die Zeit gazetesinin 80. yıl etkinliğinde konuşan von der Leyen, AB'nin genişlemesini desteklediğini vurgulayarak "Avrupa kıtasını tamamlamayı başarmalıyız ki Rus, Türk veya Çin etkisine girmesin. Daha büyük ve jeopolitik düşünmeliyiz." açıklamasında bulunmuştu.