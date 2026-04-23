Aldatılmış

Suna ERDEN

İskele’de yaşayan 33 yaşındaki H.Ç., Gönyeli’de yaşayan kız arkadaşının evine giderek, balkondan gizlice içeriye girdi. Yanında 32 santim uzunluğunda inşaat demiri götüren zanlı, kendisini aldattığı gerekçesiyle kız arkadaşıyla kavga etti, ardından demirle balkon kapısının camını kırdı. Panik yaşayan 29 yaşındaki kadın, polisi arayarak, şikayetçi oldu. Zanlı olaydan birkaç saat sonra İskele’de tutuklanırken, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen zanlı, “Bir karıncayı dahi incitmem” diyerek, savunma yaptı.

Mahkemede detayları aktaran polis, zanlının 21 Nisan saat 01.30 sıralarında Gönyeli’de yaşayan kız arkadaşının evine balkondan izinsiz şekilde giriş yaptığını belirtti.

Polis, zanlının kendisini aldattığı gerekçesiyle yanında bulundurduğu yaklaşık 32 santimetre uzunluğundaki inşaat demiriyle balkon kapısının camını kırdığını söyledi.

Polis, olayın şikayet edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlının aynı gün İskele’de tespit edilerek tutuklandığını kaydetti.

Zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini belirten polis, olayda kullanılan demir çubuğun olay yerinde bulunarak emare olarak alındığını ifade etti.

Ayrıca zanlının daha önce benzer suçlardan değil, farklı suçlardan sabıkasının bulunduğunu mahkemeye aktaran polis, uygun bir teminat şartı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise yaptığı açıklamada, “Normalde böyle biri değilim, karıncayı dahi incitmem” diyerek kendini savundu.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca zanlının 10 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 800 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026, 10:02