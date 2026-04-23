Suna ERDEN

Lefkoşa’da üvey ablasını sokak ortasında ciddi şekilde darp ederek, dişlerini kıran, hızını alamayarak, keserle eşyalara zarar veren 37 yaşındaki Ü.E. (E) yeniden mahkemeye çıkarıldı. Şiddet suçlarından sabıkası bulunan zanlı tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, saldırdığı şahsın ve yakınlarının kendisini tahrik ettiğini öne sürdü. Zanlı, “Beni çıldırttılar” ifadesini kullanırken, soruşturmayı yapan polis, mahkemede olayı aktardı.

Polis, zanlının 18 Nisan 2026 tarihinde saat 18.10 sıralarında Lefkoşa’da Şht. Mustafa Alirıza Sokak üzerinde, 125 miligram alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir esnada makul bir mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiğini söyledi. Polis, zanlının bu esnada ellerini ve kollarını gelişi güzel sallayıp uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu belirtti.

Polis, zanlının söz konusu davranışlarının ardından üvey kardeşi olan E.T.’ye (K-43) yönelerek, vücudunun muhtelif yerlerine müteakip defalar vurduğunu ve ciddi şekilde darp ettiğini kaydetti. Polis, yapılan saldırı sonucu müştekinin ön iki dişinin kırıldığını ifade etti.

Polis, darp olayının ardından zanlının ikametgahın alüminyumdan mamul giriş kapısına kasten zarar verdiğini, ardından izinsiz şekilde içeriye girerek mülke tecavüz suçunu işlediğini belirtti. Polis, zanlının, tasarrufunda bulundurduğu tahta saplı keser ile ikametgah içerisinde bulunan 32 bin TL değerindeki Finlux marka buzdolabına vurmak suretiyle kırarak ciddi hasara uğrattığını ifade etti.

Doktor raporu temin edildi

Polis memuru; zanlının olay yerinde suçüstü hali gereği tutukladığını, suçta kullanıldığı değerlendirilen tahta saplı keserin ikametgah içerisinde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis, aynı gün müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde muayene edildiğini ve yapılan doktor kontrolünde sağ dirsek ile her iki dizinde darp izleri tespit edildiğini, ayrıca ön iki dişinde kırık olduğuna dair rapor temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Daha önce de benzer suçlar işledi

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının geçmişte benzer suçlardan sabıkaları olduğunu, en son 2025 yılı Kasım ayında benzer suçlardan dolayı 2 ay hapis cezasına çarptırıldığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise “Beni çıldırttılar, attıkları mesajlarla tahrik ettiler” dedi.

Mahkeme; zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

