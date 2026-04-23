Biz hazırız

Başbakan Ünal Üstel, hayat pahalılığı konusunda uzlaşıyla hareket edilmesi yönünde net bir duruş sergilediklerini belirterek, bu amaçla tasarıyı komiteye geri çektiklerini ve buradan çıkacak sonuçla yola devam edileceğini söyledi.

BRT’de katıldığı programda gündeme yönelik soruları yanıtlayan Başbakan Üstel, ülkede uzun zamandır uzun soluklu hükümetlerin olmadığına dikkat çekerek, 2013’ten bugüne 8 hükümet değiştiğinden ülkede istikrarın sağlanamadığını kaydetti.

Bütün bunların ülke ekonomisini olumsuz etkilediğini ifade eden Başbakan Üstel, sorunların biriktiğini belirterek, “Biz geldik ve ilk görev süremizden itibaren halka nasıl hizmet ederiz ve bu hükümeti uzun soluklu kılarız diye düşündük” dedi.

Gençlere yönelik projeler

Başbakan Üstel, asli görevlerinin halka hizmet etmek olduğunun da altını çizerek, “Biz de bunu yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Gençlere yönelik projelere verdikleri öneme değinen Başbakan Üstel, bu çerçevede, ülkedeki gençlerin kolaylıkla ev sahibi olabilmesi adına ilk evim kredilerini başlattıklarını anımsattı.

İktisadi ve Mali iş birliği anlaşması

Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali işbirliği anlaşmasına da değinen Üstel, anlaşmanın önümüzdeki günlerde Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine getirileceğini belirtti.

Orta Doğu’da yaşanan savaştan dolayı ekonomide bir daralma yaşandığı ve akaryakıtta yaşanan fiyat artışının her alanı etkilediğine işaret eden Başbakan Üstel, imzalanan bu protokoller ile tüm sektörlerde destek verileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bir ada ekonomisine sahip olduğunu, ada ekonomisinin eğitim ve turizme dayalı olduğuna işaret eden Başbakan Üstel, oteller, küçük esnaf ve sanayi için yapılacak destek çalışmalarının başlatılacağını, bu çalışmaların da kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Ekonomik konular ve HP düzenlemesi

“Dünyaya baktığımızda bizdeki asgari ücretin çok iyi bir yeri olduğunu görüyorsunuz” diyen Başbakan Üstel, özeldeki ve kamudaki maaşlara bire 4 oranına artış yapıldığını söyledi.

Çok alana az, az alana çok verilmesi yönünde birçok çalışma yapıldığını anlatan Başbakan Üstel, ancak Anayasa’nın verdiği haklardan dolayı bunun gerçekleşemediğini ifade etti. Başbakan Üstel, bu konuda ilgili komitede çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

Ülkenin mali olarak güçlenmesi için zorunlu bazı tedbirler alınması gerektiğine dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, Hayat Pahalılığı ile ilgili yapılması planlanan düzenlemenin bu zorunluluktan kaynaklandığını anlattı.

Seçimden hiçbir çekincemiz yok

Başbakan Üstel, açıklamasında erken seçim konusundaki konuşmalara da atıfta bulundu.

Erken seçim konusunun körfezdeki savaşa göre şekilleneceğine işaret eden Başbakan Üstel, hükümetin bu ortamda iş başında olması ve icraat yapması gerektiğini söyledi.

Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Şimdi her şey Orta Doğu’daki gerilime bağlıdır, ona göre şekillenecektir. Zamanımız var öne alabiliriz sıkıntı yok ama şu anda gereği yok çünkü halkın çalışmaya ve icraata ihtiyacı var. Şimdi seçime girildi mi her şey seçime endekslenecek. Kimse seçimden kaçmaz UBP bugüne kadar girdiği hiçbir seçimde başarısız olmamıştır. Dışarda değişik söylemler duyuyoruz. Bizim seçimden hiç bir çekincemiz yok. Seçime en hazır olan parti UBP’dir. Biz bu doğrultuda yarın seçim olacak gibi hazırlanıyoruz ama seçim tarihi 2027 Ocak’tır. Aralık’ta yerel seçimler var dolayısı ile iki seçimi de şekillendirerek seçim tarihini belirleyeceğiz ki halkımız mağdur edilmesin.”

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2026, 09:57