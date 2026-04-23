Melis GÜNEL

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, tv2020’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel gerçekleştirilen Cemre Akar ile 360 Derece programına katıldı. Öztürkler; canlı yayında misafir çocukların şarkılarını ve şiirlerini dinledi, onlarla sohbet etti.

Böylesi anlamlı bir günde çocuklarla birlikte olmanın gurur verici olduğunu söyleyen Öztürkler, “Gelecek çocukların ellerinde, söz onların” dedi.

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, günün anlamı olan çocuklarla vakit geçirmenin önemini vurgulayarak Diyalog Medya Grubu’na teşekkür etti ve çocuklar için de anı bırakacak bir yayın olduğunu söyledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gelecek sizsiniz” sözüne atıfta bulunarak, çocukların okuduğu şiir ve şarkıların ne kadar anlamlı olduğunu vurguladı.