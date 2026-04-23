Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü (TAE), ada genelinde babutsa bitkisine ciddi zarar veren “kaktüs koşnili”ne karşı doğaya ilk kez avcı böcek salarak biyolojik mücadele başlattı.

Serdarlı köyünde gerçekleştirilen uygulama kapsamında üç pilot bölgeye toplam 250 avcı böcek bırakıldı.

Böceklerin, Türkmenköy İstasyonu’nda özel olarak üretildiği ve bir yıl içinde doğaya yaklaşık 2 bin böcek salınmasının hedeflendiği bildirildi.

Yetkililer, mücadelede kimyasal ilaç kullanımının tercih edilmediğini, bunun yerine zararlıyı doğal yollarla kontrol eden avcı böceklerin kullanılacağını vurguladı.

İlaç işe yaramadı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, kaktüs koşnilinin 2010 yılından itibaren hem Kuzey hem de Güney Kıbrıs’ta yaygınlaşarak büyük zarar verdiğini ifade etti.

Kimyasal bitki koruma ürünleriyle yapılan önceki mücadelelerin sonuç vermediğini belirten Çavuş, “İki yıl içinde salınan böceklerle zararlıyı kontrol altına almayı hedefliyoruz” dedi.

Önemli bir ürün

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım ise babutsanın bölge için ekonomik ve kültürel açıdan önemli bir ürün olduğunu belirterek, yürütülen çalışmanın üreticiler açısından umut verici olduğunu ifade etti.

Uyum sağlamış tür

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nden Prof. Dr. Selma Ülgentürk, biyolojik mücadelede iki tür avcı böcek kullanıldığını, bu türlerden birinin ülkeye uyum sağlamış tür olduğunu aktardı.

Ülgentürk, kimyasal ilaç kullanımının kesinlikle yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Kimyasal kullanılırsa avcı böcekler de yok olur ve sistem çöker” dedi.

Ülgentürk, etkilerin kısa sürede değil zaman içinde görüleceğini belirterek, yaklaşık 6 ay içinde koşnil popülasyonunda düşüş beklediklerini, 2 yıl içinde ise sistemin sürdürülebilir hale gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Ülgentürk, zararlının tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını, ancak kontrol altında tutulabileceğini de ifade etti.

TAE Müdürü Cem Karaca ise projenin Türkiye ve Avrupa’daki biyolojik mücadele politikalarıyla uyumlu olduğunu belirtti.



