Gözler Ayia Napa’da

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, bugün ve yarın Güney Kıbrıs'ın Ayia Napa bölgesinde düzenlenecek gayri resmi zirvede AB liderlerine bizzat bilgi verecek.

Doğu Avrupa'da devam eden gerilimler ve Ukrayna'daki çatışmanın bloğun gündemindeki en önemli konulardan biri olduğu bir dönemde Avrupalı liderler Güney Kıbrıs’ta bir araya geliyor.

Liderler, Ortadoğu'daki önemli bölgesel ortaklarla gayri resmi bir çalışma yemeğinde bir araya gelerek, mevcut durumu, ortak zorlukları ve ortaya çıkan iş birliği fırsatlarını görüşecekler. Gayriresmi toplantıya Avrupa Konseyi Başkanı António Costa başkanlık edecek. Rum Lider Nikos Hristodulidis ise Kıbrıs'ın AB dönem başkanlığı çerçevesinde bu toplantıya ev sahipliği yapıyor.

Yollar trafiğe kapatılacak

Öte yandan, Rum Polisi AB devlet ve hükümet başkanlarının gayri resmi toplantısı nedeniyle Perşembe ve Cuma günleri sıkı güvenlik önlemleri alıyor; bu nedenle Lefkoşa, Larnaka ve Gazimağusa yolları trafiğe kapatılacak.

Ayia Napa marinası çevresindeki yollar, Ayia Thekla caddesinin bir kısmı da dahil olmak üzere, Perşembe günü saat 16.00'dan 23.00'e kadar trafiğe kapatılacak. Cuma günü ise, Güney Lefkoşa'daki konferans merkezinin çevresindeki yollar, özellikle Aglandja caddesinin Limassol caddesiyle kesiştiği noktadan Akademias caddesi kavşağına kadar olan kısmının, sabah 7.30'dan akşam 6.00'ya kadar trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

Polis, halktan sabırlı olmalarını ve talimatlara uymalarını istedi.