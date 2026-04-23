Büyük beğeni topladı

Günışığı Kreş ve Anaokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında sahne alan öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sergilerken, veliler de çocuklarını gururla izleyerek alkışlarla destek verdi.

Etkinlikte konuşan okul yetkilileri, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı bayramı birlikte kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Çocuklara verilen emeğin aydınlık bir geleceğin temeli olduğuna dikkat çekilen konuşmada, velilerin desteğinin çocukların sağlıklı, mutlu ve bilinçli bireyler olarak yetişmesinde önemli rol oynadığı vurgulandı.

Programda, çocukların Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda yetiştirilmesinin en büyük sorumluluk olduğu belirtilirken, bayramın coşku ve mutlulukla kutlandığı ifade edildi.



