Yetkililerden yardım bekliyor 

İngiltere’de Coronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren 25 yaşındaki Kıbrıslı Türk Sonya Kaygan’ın ailesi acı içinde.

Sonya Kaygan’ın ailesi kızlarının memlekette toprağa verilmesini isterken, ihmal sonucu öldüğünü de belirtiyor.

Bir bakımevinde çalışan Kaygan’a maske ve eldiven gibi koruyucu sağlık ekipmanlarının verilmediği, bu nedenle virüs kaptığı belirtilirken, Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (KTDK) ailenin derdini ve diğer Kıbrıslı Türklerin sorunlarını yetkililere aktarmak için harekete geçti.

İngiltere’deki 3 bin 500 Kıbrıslı Türk’ü ve 30 sivil toplum örgütünü çatısı altında barındıran konsey, mektup yazarak, Sağlık Bakanı Matt Hancock’a gönderdi.

Mektupta Kıbrıslı Türklerin Coronavirüs konusundaki endişeleri iletildi.

Ayrıca, Kıbrıslı Türk Sonya Kaygan’ın kişisel koruyucu donanım eksikliği sebebiyle vefat ettiği gündeme getirildi. Mektupta ayrıca İngiltere’de yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin kayıtlarının tutulması talep edildi.

Yetkililerden yardım bekliyorlar

İngiltere’ye üç yıl önce giden ve bir bakımevinde annesiyle birlikte bakıcılık yapan Sonya Kaygan’ın hiçbir sağlık problemi olmadığı belirtildi. Kaygan’ın mart ayının sonunda sağlık durumu bozulduğu, 31 Mart akşamı hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Komada kalan Kaygan’ın, 17 Nisan Cuma akşamı Romford Kraliyet Hastanesi’nde saat 03.00’te vefat ettiği belirtildi.

Yeğeni Sherrihan Afifi, teyzesi, Sonya’ya maske ve eldiven dahil gerekli koruyucu sağlık ekipmanlarının verilmemiş olduğunu söyledi. Aile, tek isteklerinin kızlarının Kuzey Kıbrıs’ta doğduğu memleketinde toprağa verilmesi olduğunu, bu konuda KKTC yetkililerinden yardım beklediklerini ifade etti.