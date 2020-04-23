Maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Bakanlar Kurulu, sokağa çıkacak kişilere ‘maske zorunluluğu’ getirilmesini kararlaştırdı. Maske zorunluluğunun ne kadar süreceği açıklanmazken, karar cuma gününden itibaren uygulanacak.

Bayramda “toplu etkinliklere” yasak getirildi, iftar ya da sahur gibi toplu etkinlikler olmayacak, ayrıca, iftar çadırları da kurulmayacak.

Belediye çalışanları, polis, eczacılar gibi risk altında çalışanlara daha fazla test yapılacağı da duyuruldu.

İşyerlerinin yeniden açılmasına yönelik çalışmalar da henüz tamamlanmadı.

Avrupa Birliği’nin sağlayacağı finansman katkısı ile Sağlık Bakanlığı serbest ya da bağımsız hekimlerden hizmet alacak. Hizmet alımı için Tabipler Birliği ile protokol yapıldı.2

7 Nisan’a kadar süren “deniz ulaşımına sınırlama” kararı 30 Nisan’a uyumlaştırıldı.

Tedavi amaçlı seyahatler istisna bırakıldı.

Bedelli Askerlik için Komite kurulması kararlaştırıldı.

Toplantı 4 saat sürdü

Bakanlar Kurulu, Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı ve yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda alınan kararları Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, Hükümet Sözcüsü Kudret Özersay açıkladı.

Özersay, bakanlar kurulunun maske kullanımıyla ilgili yeni kararlar ürettiğini ifade ederek, sokağa çıkma yasağına ek olarak cuma gününden itibaren sokağa sadece maske ile çıkılması kararı aldıklarını söyledi.

Süpermarket kasap eczane banka ve benzeri yerlere izinli çıkanların artık maske takmak zorunda olacaklarını ifade eden Özersay, herkesin buna uyması gerektiğini kaydetti.

Toplu ibadet, iftar ve sahur programı yapılamayacak

Özersay, Ramazan ayı çerçevesinde vatandaşların toplu bir araya gelmelerine vesile olacak iftar yemeği gibi toplantılara izin verilmeyeceğini, toplu ibadetlerin de yapılamayacağını ifade ederek, bireylerin ibadetlerini evlerinde yapacağını söyledi.

Deniz yoluyla ulaşım

27 Nisan’a kadar devam edecek deniz yolu ile KKTC’ye geleceklerle yönelik alınan kararların 30 Nisan’a uzatıldığını ifade eden Özersay, 30 Nisan’a kadar istisnalar hariç ülkeye yolcu alınmayacağını kaydetti. Bu istisnalar, sağlık Kurulu onayıyla tedavi için yurtdışına gidenler ve yakınları ile cenaze için yurt dışına gidenler olarak belirtildi. Bu kişilerin de denizyoluyla geldikten sonra 14 gün karantinaya tabi olacakları bildirildi.

Askerlik yasası ve bedelli için komite

Özersay, dünkü toplantıya Güvenlik Kuvvetleri Komutanının da katıldığını ve askeri birliklerdeki önlemlerle askerlik yasasını değerlendirdiklerini ve bu konuda ne gibi değişiklikler yapılabileceğini görüşmek üzere bir komite kurulmasına karar verdiklerini ifade etti. Özersay, komitenin ilk toplantısını cuma günü yapacağını ve olası değişikliklerin Bakanlar Kuruluna sunacağını söyledi.

Bedelli askerlik konusunu da görüştüklerini ve bu konuda yaşanan sıkıntıları değerlendirdiklerini ifade eden Özersay, bu konuda tarihlerde bazı esneklikler sağlayacak kararlar aldıklarını ve bunların resmi gazetede yayınlanacağını kaydetti.

İşsizlik ödeneği

Özersay, hali hazırda işsizlik ödeneği alan vatandaşların durumunu da görüştüklerini ve bu ödeneğin aynı şekilde devam edeceğini ancak salgın dönemi ile sınırlı olmak üzere sadece geçici olarak bu dönemde işsizlik ödeneğinin bin 500 TL’lik katkı ile eşitleneceğini ve bu konuda Çalışma Bakanlığı’nın yapacağı çalışmayı kendileriyle paylaşacağını söyledi.

Sektörlerin açılması için çalışma

Kudret Özersay, hangi sektörlerin hangi şartlar yerine getirilerek açılabileceğinin de ele alındığını ifade ederek, Sağlık, Çalışma ve Ekonomi bakanlıklarının cuma günü bir toplantı daha yapacağını ve hangi sektörlerin mayıs başından önce hangi şartlarla açılabileceğinin değerlendirileceğini kaydetti.

Testler artacak

Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın bu tarihin ne olabileceğini kendileriyle paylaştığını, ayrıca test kapasitesinin konuşulduğunu ifade ederek, test sayısının daha da artırılacağını belirtti.

Solunum cihazları sayısındaki son durum ve artırılması ile ilgili konuların da ele alındığını ifade eden Özersay, özellikle riskin yüksek olduğu kesimlerde, belediyelerde, polis, sağlık, eczane, vergi dairesi ve benzeri kamu kurum kuruluşlarında hızla testlerin artırılacağını kaydetti.

Özersay, bu çalışmalarla birlikte hangi sektörlerin ne zaman açılacağının değerlendirileceğini ve kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı AB finansmanıyla hizmet alımı yapacak

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun dünkü toplantısında, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Birliği arasında imzalanan bir protokolü de onayladığını ifade etti.

Özersay, AB’nin sağlayacağı katkı ile Sağlık Bakanlığı’nın 3 ayı geçmeyecek şekilde temmuz ayı ortasına kadar devam edecek şekilde doktor ve diğer sağlık çalışanlarından yaklaşık 20-25 kişi olmak üzere özel serbest bağımsız çalışanlar arasından tabipler ile diğer sağlık çalışanlarından sözleşmeli olarak hizmet alımı yapacağını belirtti.

Özersay, AB’nin ise bunu finansal olarak destekleyeceğini vurguladı.