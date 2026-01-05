Maduro mahkemeye çıkarılacak

Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi New York'ta DEA ajanlarınca gözaltına alındı. Maduro ve eşinin bugün Manhattan'daki yüksek mahkemede hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Maduro ve Flores'in Brooklyn bölgesindeki federal düzeyli Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmasının beklendiği kaydedildi. Bu yerleşkede daha önce Joaquin Guzman, Sean Combs, Luigi Mangione ve Ghislaine Maxwell gibi yüksek profilli mahkumlar tutulmuştu.

Amerikan CNN televizyonunun paylaştığı görüntülerde Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, helikopterle Manhattan'a götürüldükten sonra kolluk kuvvetleriyle gözaltı merkezine götürüldüğü görülüyor.

Maduro, bu sırada İngilizce olarak kendisini bekleyenlere, "İyi geceler, mutlu yıllar" dedi.

Maduro ve Flores'in bugün Manhattan federal mahkemesinde yargı önüne çıkarılacağı aktarıldı. Maduro, Uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçlamalarıyla karşı karşıya.

