Görevini iyi yap

ABD Başkanı Trump, Venezuela'da Maduro'nun ardından başkanlık görevini geçici olarak devralan Delcy Rodriguez'i de tehdit etti. Trump, doğru olanı yapmazsa Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeye-bileceğini söyledi.

Venezuela silahlı kuvvetleri, Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasının ardından Venezuela Yüksek Mahkemesi’nin (TSJ), Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i Devlet Başkanı olarak atama-sını destekledi.

Venezuela'nın egemenliği ihlal edildi

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, canlı yayında yaptığı açıklamada, Maduro'nun Venezuela halkının oyuyla seçilen meşru devlet başkanı olduğunu söyledi. Başkomutan olarak Madu-ro'ya bağlılığını yineleyen Lopez, Maduro ve eşi Cilia Flores'in derhal serbest bırakılmasını istedi.

Lopez, ABD'nin saldırıları ve Maduro'yu kaçırarak alıkoymasının Venezuela'nın egemenliğini ihlal etti-ğini vurguladı.

Lopez, "Ülke genelinde olağanüstü hal ilan eden daha önce imzalanan kararnameyi tamamen destek-liyoruz. Aynı doğrultuda, hükümet ülkenin yönetilebilirliğini garanti altına alacak ve biz de askeri sa-vunma, iç düzenin korunması ve barışın sağlanması için mevcut tüm imkanları kullanmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Doğru olanı yapmazsa bedeli ağır olur

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez’in “Maduro'dan daha ağır bir bedel ödeyebileceğini” iddia etti.

The Atlantic dergisine verdiği bir mülakatta konuşan Trump, “Doğru olanı yapmazsa” bunun kaçınıl-maz olacağını söyledi.

Venezuela'nın "cehenneme döndüğünü" ve "başarısız bir ülke" olduğunu savunan Trump, "(Venezue-la'da) Yeniden inşa ve rejim, ne derseniz, şu anda eldekinden daha iyidir. Daha kötüye gidemez" ifade-lerini kullandı.

Trump, Venezuela'da istediği yeniden inşa ve rejim değişikliğinin daha önce Irak'ta karşı çıktığı benzer çabalardan farkına ilişkin "Irak'ı ben yapmadım. O (Eski ABD Başkanı George) Bush'tu. Bunu Bush'a tekrar sormanız gerekiyor çünkü Irak'a hiç gitmemeliydik. Bu, Orta Doğu felaketini başlattı" dedi.

