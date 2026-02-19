İddialar araştırılacak

ABD’nin New Mexico eyaletinde, pedofili suçlamalarıyla gündeme gelen milyarder Jeffrey Epstein’ın Santa Fe yakınlarındaki yaklaşık 31 bin dönümlük “Zorro Çiftliği”nde yürüttüğü faaliyetler soruşturulacak.

New Mexico eyalet meclisi, soruşturma kararını oy birliğiyle kabul etti. Dört temsilciden oluşacak ve zorla ifade çağırma yetkisi bulunan komisyonun, mülkte cinsel istismara uğradığı iddia edilen mağdurlar ile yerel tanıkların ifadelerine başvurabileceği belirtildi. Komisyonun Temmuz ayında ara bulgularını, yıl sonunda ise nihai raporunu sunması bekleniyor.

Siyasi bağlantılar mercek altında

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan milyonlarca sayfalık belgede, Epstein ile iki eski Demokrat vali ve bir eski başsavcı arasındaki bağlantılar da yer aldı. Dosyalarda, eski valiler Bruce King ve Bill Richardson’ın siyasi kampanyalarına bağış yapıldığı bilgisi bulunduğu belirtildi.

Epstein mağduru Virginia Giuffre’nin mahkeme kayıtlarında, Richardson’a çiftlikte cinsel amaçlı “masaj” yapması için yönlendirildiğini iddia ettiği aktarıldı. Komisyonun, eyalet yasalarındaki boşlukların bu faaliyetlere nasıl imkân tanıdığını ve hangi yetkililerin durumdan haberdar olduğunu tespit etmeyi amaçladığı kaydedildi.

“Çiftlikte arama yapılmadı” iddiası

Yerel halk arasında “playboy çiftliği” olarak anılan mülkte, 1990’lı yıllara uzanan çocuk istismarı iddialarına rağmen federal yetkililerin Epstein hayattayken arazide arama yapmadığı öne sürüldü. Hâlen Teksaslı iş insanı Don Huffines’e ait olduğu belirtilen mülkte çalışan eski görevliler, Epstein’ın çiftliğe sürekli “masözler” ve misafirler getirdiğini iddia etti.

Mağdur avukatları, federal soruşturmaların Epstein’ın Karayipler’deki adası ve New York’taki evine yoğunlaştığını, New Mexico’daki mülkün ise gözden kaçırıldığını savundu. Mağdurların tazminat davası açabilmesi için zaman aşımı süresini uzatmayı öngören yasa teklifinin ise sigorta maliyetleri gerekçesiyle eyalet komitesinde reddedildiği bildirildi.

BM: İnsanlığa karşı suç

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, ABD Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı Epstein belgelerini incelemeye aldı. Konsey tarafından atanan bağımsız uzmanlar, iddiaların kapsamı nedeniyle “insanlığa karşı suç” eşiğini karşılayan küresel bir suç ağına işaret edebileceğini açıkladı.

Belgelerde şu ana kadar bin 200’den fazla mağdurun tespit edildiği, suçların ırkçılık, aşırı kadın düşmanlığı ve yolsuzluk temelinde kadınların metalaştırılması yoluyla işlendiğine dair bulgular bulunduğu belirtildi. Uzmanlar, tarafsız ve tam şeffaflık içeren bağımsız bir soruşturma yürütülmesi ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

