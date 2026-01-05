Gündem Trump ve Maduro

ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Maduro ile eşinin kaçırılması, Kuzey Kıbrıs’taki sol kesim tarafından ‘uluslararası hukuka aykırı’ olarak nitelendirildi.

CTP’nin Gençlik Örgütü’nün ardından Merkez Yönetim Kurulu olağanüstü toplanarak, ABD’nin müdahalesini kınayan açıklama yaptı.

CTP MYK Venezuela halkının iradesini yok sayan ve uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmayan bu tür girişimlerin, demokrasi, insan hakları ve özgürlük söylemleriyle meşrulaştırılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, “Güç kullanımı ve dış müdahale, hiçbir koşulda halkların kendi kaderini tayin hakkının yerine geçemez.” denildi.

Kıbrıs’ın solu ABD’ye yüklendi

TDP’den yapılan açıklamada “Emperyalist politikalar demokrasi getirmez” denilirken, ABD’nin, Venezuela’ya müdahalesi eleştirildi. TDP Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada, hiçbir ülkenin başka bir halkın siyasal tercihlerini, yönetim biçimini ya da geleceğini zorla şekillendirme hakkı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Venezuela halkının iradesinin her türlü dış müdahalenin üzerinde olduğu belirtilerek, demokrasinin ancak halkların özgür iradesiyle ve kendi toplumsal koşulları içinde gelişebileceği kaydedildi.

Arıklı: Küresel haydutluk

Sağ partilerden ise resmi bir açıklama yapılmazken, hükümet ortağı YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’nin tavrını ‘Küresel Haydutluk’ olarak niteledi.

Arıklı, “Trump'ın basın toplantısından da anlıyoruz ki müdahalenin amacı anlatıldığı gibi Narkotik operasyonu falan değil, asıl amacın Dünya’nın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi olan Venezüella’nın petrolleri el koymaktı” dedi.

Bağımsızlık Yolu, ABD Temsilciliği önünde eylem yaptı

Bağımsızlık Yolu, ABD’nin Venezuela’ya gerçekleştirdiği askeri operasyonu protesto etmek için ABD Temsilciliği önünde eylem yaptı.

Eylemde operasyonun arkasında NATO ve ABD emperyalizminin bulunduğu belirtildi.

Türkiye’deki sol eylem yaptı

Türkiye Komünist Partisi (TKP), ABD'nin Venezuela'ya saldırı düzenlemesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasını protesto etti.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen TKP'liler "Kahrolsun ABD emperyalizmi" ve "Venezuela'nın yanındayız" sloganları attı. TKP Ankara İl Başkanı Ali Ufuk Arikan, yaptığı açıklamada “Bugün ABD adlı bir haydut çetesinin Ankara’da bulunan binasının önünde bir kez daha büyük bir öfkeyle buluştuk. Bugün bu haydut çetesi, bir ülkenin halkına ve iradesine kendi istedikleri gibi, canlarının istediği gibi saldırabileceği kanısıyla alçakça bir saldırıya imza attı” dedi.

Avrupa ve Amerika’nın birçok kentinde protesto edildi

ABD’nin Venezuela’ya yönelik askeri operasyonu ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in alıkonulması, Avrupa ve Amerika’nın birçok kentinde protesto edildi.

İspanya’nın başkenti Madrid’de ABD Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Washington yönetiminin askeri müdahalesine tepki gösterdi.

Benzer bir protesto Yunanistan’ın başkenti Atina’da düzenlendi. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sol partilerin çağrısıyla Eleftheria Parkı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi, ABD Büyükelçiliğine yürüdü.

Fransa’nın başkenti Paris’te de yüzlerce kişi, ABD’nin Venezuela’ya yönelik hava saldırılarını protesto etti.

İtalya’nın Napoli kentinde, Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de ABD temsilcilikleri önünde benzer gösteriler düzenlendi.

Brüksel’deki protestolarda, ABD’nin müdahalesinin Venezuela’nın doğal kaynaklarını hedef aldığı öne sürüldü.

ABD’nin New York ve Chicago kentlerinde de göstericiler sokaklara çıkarak askeri müdahaleye karşı yürüyüş düzenledi.

Beyaz Saray önünde toplanan protestocular, Venezuela’ya yönelik operasyonun durdurulmasını istedi. Meksika’da ise Venezuela Büyükelçiliği önünde destek gösterisi yapıldı.