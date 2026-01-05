Typhoon’lar dağlık bölgeyi bombaladı

İngiltere, Fransız savaş uçaklarının da katılımıyla Suriye’nin merkezinde, Tedmur kenti yakınla-rında IŞİD terör örgütüne bağlı yer altı bir tesisine hava saldırısı gerçekleştirdi.

Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin (RAF), Suriye’deki IŞİD hedeflerine yönelik ope-rasyon için Agrotur Üssü’nü kullanmış olabileceği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre söz konusu hava saldırısı, 3 Ocak 2026 tari-hinde akşam saatlerinde düzenlendi ve IŞİD tarafından kullanılan bir yer altı silah ve patlayıcı deposu hedef alındı. Tesisin, Tedmur’un kuzeyindeki dağlık bölgelerde yer aldığı ve İngiliz yet-kililerin ifadesine göre çevresinde herhangi bir sivil yerleşimin bulunmadığı belirtildi.

Operasyon kapsamında, İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait Typhoon savaş uçakları, bir “Voyager” yakıt ikmal uçağının desteği ve Fransız hava unsurlarının eşliğinde, söz konusu yer altı tesisine ait tünellerin çok sayıdaki girişine “Paveway IV” güdümlü bombalar bıraktı.

İngiltere Savunma Bakanlığı, ilk bulguların saldırının başarılı olduğuna işaret ettiğini vurgular-ken, ayrıntılı değerlendirmelerin sürdüğünü kaydetti.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, saldırıyı övgüyle değerlendirerek, “Bu eylem, Birleşik Krallık’ın liderliğini ve müttefiklerimizle omuz omuza durma kararlılığını; tehlikeli ideolojileri-nin Orta Doğu’da yeniden canlanmasını engelleme irademizi göstermektedir” dedi. Healey, ope-rasyona katılan tüm silahlı kuvvet mensuplarına profesyonellik ve cesaretleri için teşekkür etti.

Açıklamada, hedef alınan tesisin büyük olasılıkla silah ve patlayıcı depolamak için kullanıldığı ve çevresinde herhangi bir sivil yerleşim bulunmadığı vurgulandı. RAF uçaklarının tamamının güvenli bir şekilde üslerine döndüğü ve sivillerin herhangi bir risk altında bulunmadığı belirtildi. Ancak Bakan Healey, Kıbrıs’taki üssün operasyon sırasında kullanılıp kullanılmadığı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Cyprus Mail, İngiliz Savunma Bakanlığı ile iletişime geçerek Kıbrıs’taki üslerin kullanımını sor-du, ancak bakanlık, üslerin operasyonel nedenlerle kullanılıp kullanılmadığını ne teyit edebildi ne de reddedebildi.



