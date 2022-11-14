Dehşet verici saldırı kınandı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO başta olmak üzere dünya liderlerinden, İstanbul'daki patlamada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderildi. Türkiye'de bulunan çok sayıda yabancı temsilcilik ve yabancı büyükelçi de, patlama nedeniyle hayatını kaybedenlerden için taziye mesajı yayımladı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul’dan dehşet verici haberler aldıklarını belirtti.

İstiklal Caddesi’ndeki patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla başsağlığı dileklerini ileten Michel, üzüntü verici bu zamanda Türk halkının yanında olduklarını ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de İstanbul’dan şoke edici görüntüler geldiğini belirterek, Türk halkına ve patlamadan etkilenenlere başsağlığı dilediğini bildirdi.

Stoltenberg, “NATO, müttefikimiz Türkiye ile dayanışma içindedir.” ifadesini kullandı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Twitter’dan yayımladığı mesajında, İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlama haberinin kendilerini derinden sarstığını ve üzdüğünü belirtti.

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin patlamadan etkilenenlerle olduğunu belirterek, “Terör her biçimde tiksindiricidir. İngiltere, bu gayri meşru şiddet eylemine karşı Türkiye’yle dayanışma içindedir.” ifadesini kullandı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, düşüncelerinin İstanbul'daki patlamadan etkilenenler ve aileleriyle olduğunu belirtti.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Ignazio Cassis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani taziye mesajları paylaşırken, İtalya Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen,

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus İohannis, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy da mesaj yayımlayarak Türkiye’nin acısını paylaştı.

