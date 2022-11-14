Bölgeye katkı sağlayacak

Köydeki kadınların ürettiği el emeği ürünleri sergilemek, tanıtmak ve satışını sağlamak amacıyla geliştirilen proje kapsamında köy merkezinde Akçay Muhtarlığı tarafından 'El Sanatları ve Kültür Evi'

açıldı. Kıbrıs kültürünü genç kuşaklara aktarmayı hedefleyen proje kapsamında, kadınların köy kadın kursunda ürettikleri Kıbrıs’a özgü ürünlerin yanı sıra, köyde üretilen geleneksel ürünler de

kültür evinde sergileniyor. Konuyla ilgili olarak ’ye bilgi veren Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü, köy kadınlarının ürettikleri ürünleri hem sergilemek hem de satışını sağlamak amacıyla bu projeyi başlattıklarını söyledi.

Kadınların ekonomik hayata katkı koymasını sağlamak istediklerini ifade eden Dereliköylü, proje sayesinde köyü ziyaret edenlerin köyde üretilen ürünleri görme ve Kıbrıs kültürünü

tanıma fırsatı bulacağını belirtti. Dereliköylü, kültürümüzü yaşatmanın önemine de vurgu yaparak,

projeye katkı koyan herkese teşekkür etti. Bu tip projelerin hayata geçmesiyle köyü daha çok insanın ziyaret edeceğine inanç belirten Dereliköylü, köyün istenilen refah düzeyine ulaşması için proje üretmeye devam edeceklerine işaret etti.

