Devamı gelecek

İsrail ile Hamas arasında yapılan esirlerin serbest bırakılmasına yönelik anlaşmanın ardından ilk adım atıldı. Gazze'de 4 günlük geçici ateşkes sonrası rehine takası başladı. Hamas tarafından esir tutulan 13 İsrailli ile İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan 39 Filistinli serbest bırakıldı.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'de çatışmalara verilen 4 günlük aranın ardından tüm güçlerini kullanarak savaşa devam edeceklerini söyledi.

İsrail-Hamas arasındaki çatışmaların 50. gününde devreye giren 4 günlük ateşkesin ardından rehine takası başladı. İsrail ile Hamas arasında esirlerin serbest bırakılmasına yönelik yapılan anlaşma dün eyleme geçti. Hamas tarafından 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde esir tutulan 13 İsrail vatandaşının bulunduğu ilk esir grubu serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç Komitesi görevlilerine teslim edildi.

Komite tarafından Refah Sınır Kapısı’na götürülen İsrailliler, Mısır’a götürülerek sağlık kontrolünden geçti. Grup daha sonra İsrail’e götürüldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 13 esirin IDF ve iç istihbarat servisi Şin Bet eşliğinde İsrail topraklarına getirildiği duyuruldu. İsrail halkından sabır ve hassasiyet göstermeleri istenen açıklamada, "Tüm rehinelerin iadesi için savunma teşkilatının organlarıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.

39 Filistinli serbest bırakıldı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Majed el-Ensari yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutsak olan 39 Filistinli kadın ve çocuğun insani ara taahhütleri doğrultusunda serbest bırakıldığını duyurdu. Batı Şeria'daki Ofer Hapishanesi'nden serbest bırakılan Filistinli mahkumlar, Ramallah'ın batısındaki Beitunia kasabasında coşkuyla karşılandı.

Yerel saatle 07.00’de (TSİ 08.00) başlayan insani ara 4 gün sürecek. İsrail ve Hamas arasında varılan anlaşmaya göre Hamas'ın Gazze Şeridi’nde esir olarak tuttuğu 50 İsrail vatandaşına karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

"İnsani aranın ardından savaşa devam edeceğiz"

Savunma Bakanlığı ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İtalyan mevkidaşı Guido Crosetto ile Tel Aviv'deki Bakanlık binasında gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Gazze'de varılan uzlaşmaya ilişkin konuştu.

Gallant, "Kısa bir insani ara olacak sonrasında tüm askeri gücümüzle savaşa devam edeceğiz. Hamas'ın yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması hedefini gerçekleştirinceye kadar durmayacağız. Hamas'ın elinde 240 esir var ve bu, kabul edebileceğimiz ve hoş görebileceğimiz bir şey değil." ifadelerini kullandı.