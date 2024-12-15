‘Devrim gerçekleşti’

Suriye'deki 61 yıllık katliamın sorumlusu olan Baas rejiminin tarihe karıştığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye'de halk devrimi gerçekleşti." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da AK Parti Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Suriye vardı. Suriye'de halk devrimi gerçekleştiğini belirten Erdoğan, "Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı." dedi.

Türkiye'nin etrafındaki savaşlara rağmen istikrar adası olarak takdir topladığını, kilit bir ülke olarak öne çıktığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik." dedi.

Erdoğan şunları belirtti:

“Geçtiğimiz günlerde Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti. Baas rejimi artık tamamen tarihe karıştı. Ülkesinde bir milyon masumun ölümüne sebep olan Esad, bir gecede kaçmak zorunda kaldı. Suriye halkı bizleri de gururlandıran muhteşem bir zafere imza attı.

13 yıl sonra ilk defa Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla, heyecanla bakıyor. Suriyeli mazlumlar kendilerine kol kanat geren Türkiye'ye teşekkür ediyor, dua ediyor. Ay yıldızlı al bayrağımız ÖSO bayraklarıyla yan yana. Suriyeli mazlumlar 'Allah Türkiye'den, Türk milletinden razı olsun' diyor. Ama birileri buna tahammül edemiyor. Akla ziyan komplo teorileri üretiyorlar. Burunlarının ucunu göremeyecek kadar cehalet çukuruna batmışlar, güya Suriye'deki büyük oyunu çözüveriyorlar.

Halep'in, Humus'un, Şam'ın sokaklarında yıllar sonra insanların yüzü gülüyor. 13 yıl sonra Suriyeli kardeşlerimiz geleceklerine umutla bakıyor.”

