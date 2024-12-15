Meclis Genel Kurulunda devam eden bütçe görüşmeleri esnasında konuşan CTP Milletvekili Armağan Candan, narenciye üreticilerinin zor durumda olduğunu ve verilen sözlerin tutulmadığını söyledi. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise yerinden söz alarak, Candan’a yanıt verdi. Çavuş, narenciye üreticilerine en kısa sürede ürünlerinin bedelinin ödeneceğini söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki 252 milyon 800 bin TL’lik Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla onaylandı.

Komite Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu okudu ve tasarının Komite'de oy çokluğuyla kabul edildiğini belirtti.

Tasarı üzerine söz alan CTP Milletvekili Salahi Şahiner, özelleştirme ihalelerinin 24/2012 sayılı yasaya göre yapıldığını ifade ederek, işlemesi gereken belli başlı prosedür olduğunu belirterek, kuralları okudu. Liman İşçileri Şirketi’nin uhdesinde olan “elleçleme” işiyle ilgili ihaleye değinen Şahiner, Özelleştirme Yasası tahtında ihaleye çıkıldığını ancak ön rapor hazırlanmadığını söyledi. Şahiner, ihalenin, ön raporsuz yapılamayacağını belirtti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise yerinden söz alarak, “elleçleme” işinin büyük özelleştirme ihalesi projesinin bir parçası olduğunu belirterek, işin, Maliyenin özelleştirme kapsamında değerlendirilmesinin uygun görüldüğünü kaydetti.

Tosunoğlu: Güneyle rekabet edelim

Daha sonra söz alan Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu, ülkede 32 yıldır iş adamı olduğunu belirterek, “Bu ülkede iş adamı olmak en zor şey” dedi.

“Bizim kendi içimizde birçok sorunu çözmemiz mümkündür” diye konuşan Tosunoğlu, reel, politik, ekonomik süreçlerin izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Ülkede doğru ekonomik politikaların yürütülmediği eleştirisinde bulunan Hasan Tosunoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı’na saldırmanın popüler olduğunu söyledi. Bu topraklara yatırım yapacak herkesin başlarının tacı olduğunu ifade eden Tosunoğlu, “Olgun Bey, Türkiye’den çağırdığınız yatırımcılar son derece doğru… Hele anavatandan gelecek yatırımcıya kolaylığı sağlamak boynumuzun borcu” dedi.

Sermaye gücünün kısıtlı olduğunu dile getiren Tosunoğlu, Türkiye ile değil Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile rekabet edilmesi gerektiğini söyledi.

Candan sordu, Çasvuş cevap verdi

CTP Milletvekili Armağan Candan da söz alarak kürsüye çıktı. Başbakan Ünal Üstel’in narenciye üreticilerine verdiği sözü hatırlatan Candan, verilen sözün süresinin dolduğunu kaydetti ve bu konuda bir gelişme olup olmadığını sordu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ise yerinden söz alarak, Candan’a yanıt verdi. Çavuş, narenciye üreticilerine en kısa sürede ürünlerinin bedelinin ödeneceğini söyledi.

Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı, 28 kabul, 7 ret olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Rekabet Kurulu bütçesi de onaylandı

Daha sonra Rekabet Kurulu 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ele alındı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bünyesindeki 19 milyon 83 bin TL’lik Rekabet Kurulu 2025 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda oy çokluğuyla kabul edildi.

İlk sözü alan Meclis Başkan Yardımcısı, CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, Rekabet Yasası hakkında bilgi verdi.

Rekabet Kurulu'nun 5 üyeden oluştuğunu dile getiren Özdenefe, üyelerin atanmasının ardında üyelerden birinin Bakanlar Kurulu kararı ile başkan olarak görevlendirildiğini söyledi.

Üyelerin nasıl atandığını da anlatan Özdenefe, Rekabet Kurulu'nun internet sayfasında detayların bulunduğunu, bakıldığında sadece iki üyenin özgeçmişinin görüldüğünü ve diğer üyelerin halen işlenmediğini söyledi.

CTP Milletvekili Ürün Solyalı da, Kurul’un yapısının “sakat” olduğunu defalarca söylediğini kaydetti.

Memlekette enflasyonun dizginlenemez halde olduğunu dile getiren Solyalı, Türkiye Cumhuriyeti ile TL’nin Kıbrıslı Türklere hayatı pahalı hale getirdiğini, orada verilen kararlarla burada ceza kesildiğini belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın kapatılması gerektiğini savunan Solyalı, bu bakanlığın yerine başka çalışan bir bakanlığın kurulması gerektiğini kaydetti.

Solyalı, dar gelirli insanların yaşadığı sıkıntıları aktararak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nın küçük ve orta işletmeler için hazırlanmış bir paketini duymadığını dile getirdi; plansız, programsız bir noktaya gelindiğini söyledi.

Konuşmaların ardından rapor ve tasarı üzerinde görüşmeler tamamlandı. Madde madde görüşülmesinin ardından tasarı 27 kabul 4 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Bütçe görüşmeleri 20 Aralık Cuma günü tamamlanacak.