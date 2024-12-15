Pamir yakaladı

Ercan Havalimanına, Almanya üzerinden aktarmalı uçakla gelen 27 yaşındaki Cimberly Papenfuss, Narkotik dedektör köpeği Pamir'in markajına takıldı. Pamir'in tepki vermesi üzerine Alman uyruklu zanlıya ait iki valizde yapılan aramada tütün ile karışık yaklaşık 100 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında zanlı tutuklanarak dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme soruşturma amaçlı zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına karar verirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli polis memuru, 13 Aralık 2024 tarihinde saat 22.00’de Ercan Havalimanı'nda yolcu salonu içerisinde bulunan zanlının valizine o esnada görevli olan narkotik ekiplerinin yanındaki dedektör köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine arama yapıldığını söyledi. Polis memuru, yapılan aramada 4 adet üzerlerinde Pueblo yazılı mavi renk tütün paketleri içerisinde yaklaşık 100 gram ağırlığında tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını, ele geçirilen maddeyle ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. Hintkeneviri olduğuna inanılan maddenin analize gönderileceğini, ifadeler alınacağını kaydeden polis, zanlının soruşturma aşamasında 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

