Aktif rol önerdi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Avrupa Konseyi’nin yeni başkanı Antonio Costa ile telefon görüşmesi yaprak “Avrupa Birliği’nin Suriye’nin ertesi gününde aktif rol oynaması gereğini” ilettiği haber verildi.

Haravgi gazetesinin Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayandırdığı habere göre; bölgedeki ve özellikle Suriye’deki son gelişmelerin geniş ölçekte ele alındığı görüşmede Hristodulidis Costa’ya, önceki günlerde bölgedeki devletlerin liderleriyle yaptığı temaslar hakkında bilgi verdi.

Hristodulidis “AB’nin Suriye’nin ertesi gününde aktif rol oynaması gerektiğini, Suriye’nin AB’ye coğrafik yakınlığı yüzünden bu ülkedeki gelişmelerin AB’yi mülteciler, güvenlik ve istikrar gibi kritik konularda doğrudan ilgilendirdiğini” iddia etti.

Yazılı açıklamasında Avrupa Konseyi’nin, önümüzdeki hafta Suriye ve Orta Doğu’daki gelişmeleri ele alacağını ve Rum Yönetiminin de talebi ile ilgili kararın da benimseneceğini hatırlatan Letimbiotis, Hristodulidis’in Costa’ya, “Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması ve beklenen çok taraflı konferans için harcadığı çabalar hakkında da bilgi” verdiğini kaydetti.

Koalisyon ortaklarına yazı

Bu arada Hristodulidis’in, koalisyon ortaklarına, hükümetin bu yılki icraatlarını içeren bilgilendirme yazısı gönderdiği bildirildi.

Fileleftheros’un haberi “Hükümet Ortaklarına Faydalı Rehber… Milletvekillerinin ev ödevi için Hükümetin İcraatlarıyla İlgili Not” başlığıyla aktardı.

Saray’dan gönderilen yazı, 12 iç ve dış eksende hareket ediyor: ekonomi, pahalılık-topluma destek, maaş yeterliliğinin desteklenmesi, eğitim, demografi, sağlık, Mülteciler, dijital dönüşüm, çevre ve enerji, dış politika, çözülmüş kronik meseleler ve hükümet icraatlarının etkin uygulanması.