İşbirliği sürecek

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM SUMMIT'24) çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof.Dr. Fahrettin Altun ile bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, iletişimde yaşanan değişim ve gelişim konusunda işbirliği yapmaya ve KKTC'ye her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını belirtti.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu görüşmede, iletişim bağlamında yeni gelişmeleri takip etmenin önemine dikkat çekti.

Bu alanda yeni ufukların açılması konusunda Türkiye'nin deneyimi ve bilgisinden yararlanılması gerektiğini ifade eden Ertuğruloğlu, gerek Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT), gerekse Dışişleri Bakanlığı personelinin hizmet içi eğitimi için destek istedi.

Ertuğruloğlu, Türkiye'nin iletişim desteğinin KKTC'nin sesinin duyulması açısından da önemli olduğunu vurguladı.

Stratejik iletişim ve dijital diplomasi…

Öte yandan Ertuğruloğlu, "İletişimde Yapay Zeka: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde (Stratcom Summit'24) konuştu.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, "Kıbrıs sorununu yaratan uluslararası toplumun kendisidir ve Kıbrıs sorununu yanlış tanımlamaktadırlar." dedi.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda karşı karşıya kalınan "yanlış bilgilendirme kampanyalarındaki zorluklara" dair KKTC'nin iletişim alanındaki vizyonunu değerlendirdi.

Ertuğruloğlu, KKTC'li yetkililerin ve kendisinin yapay zeka araçlarını etkin bir şekilde kullanmak istediklerini vurgulayarak "stratejik iletişim ve dijital diplomasi ile de ilgilendiklerini" sözlerine ekledi.

