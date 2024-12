‘Tek vücut olduk’

Başbakan Ünal Üstel, yakın zamanda gerçekleşecek olan Şampiyon Melekler Takımının İsias davası ile ilgilide konuştu.

Üstel, "Hep birlikte Adıyaman'da olacağız. Suçlular gereken cezaları alana kadar ülke olarak bir bütün hareket etmeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki suçlular istediğimiz yada manen bizi teselli edecek cezaları alacaklardır" ifadelerini kullandı.

Üstel, Geçitkale - Serdarlı Belediyesi tarafından, Geçitkale’de yenilenerek, Şampiyon Melekler Takımı'ndan Aras Aktuğralı'nın adını verildiği "Melekler Takımı Aras Aktuğralı Çocuk Parkı"nın açılışına katılarak konuşma yaptı.

Başbakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Üstel, anlamı oldukça büyük parkın hayata geçmesinde emeği olan Serdarlı - Geçitkale Belediye Başkanı Halil Kasım ve ekibine teşekkür etti.

Üstel, "6 Şubat 2023' de kaybettiğimiz evlatlarımızı yaşatmak en büyük hedefimiz. Onların adını yaşatmaya devam ediyoruz. Bu amaçla yine bir araya geldik. 6 Şubat 2023 tarihi bir milattır. Bu asrın felaketinde on binlerce insanımızı yitirdik. Biz KKTC olarak evlatlarımızı, çocuklarımızı yitirdik. Dolayısıyla o günü unutmak mümkün değildir. Acımız çok büyük. Evlatlarımızı unutmayacağız ve unutturmamak için de elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

KKTC halkının 1974 Mutlu Barış Harekatının ardından 6 Şubat depreminde de büyük bir dayanışma gösterdiğine dikkat çeken Üstel, " Kıbrıs Türk halkı geçmişten ilham alarak tek vücut oldu ve herkes çocuklarımızı sahiplendi" şeklinde konuştu

"Bir başbakan olarak değil bir baba olarak davada bulunacağım.."

Yakın zamanda gerçekleşecek olan Şampiyon Melekler Takımının İsias davası ile ilgilide konuşan Üstel, "Hep birlikte Adıyaman'da olacağız. Umarım suçlular beklediğimiz ve istediğimiz cezaları alacaklardır. Tekrardan vurgulamak isterim ki ben bu davada bir Başbakan olarak değil bir baba olarak bulunacağım. Kıbrıs Türk halkı olarak bu davanın peşindeyiz. Suçlular gereken cezaları alana kadar ülke olarak bir bütün hareket etmeye devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki suçlular istediğimiz yada manen bizi teselli edecek cezaları alacaklardır" ifadelerini kullandı.

Aktuğralı: Canlarımız bizlerden koparılmıştır

Bu arada Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği'nden yapılan açıklamaya göre Şampiyon Melekler Takımı'ndan Aras Aktuğralı'nın babası Murat Aktuğralı da törende konuşarak, "Bizler için çok zor ve bir o kadar da gurur veren bir dayanışma gününde birlikteyiz. Can parçamız, oğlumuz Aras Aktuğralı ve tüm Şampiyon Meleklerimizin adının yaşatılacağı parkımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz." dedi.

"Yaklaşık 23 aydır sevdiklerimiz, canlarımız bizlerden koparılmıştır. Acımızı, kalplerimizdeki boşluğu anlatacak kelime yoktur." diyen Aktuğralı, "Aras'ım, arkadaşları, öğretmenleri ve arkadaşlarımız maalesef açgözlü, sahtekar bir grup katil ruhlunun otel diye yarattığı yapıda can vermiştir. Bu katiller bizlerden tam 35 can koparmıştır." ifadelerini kullandı.