Kilosu 200 lira

Ömer KADİROĞLU

Yeşilırmak’ta çilek toplama sezonunun başlamasıyla birlikte ürün, pazar tezgâhlarında kilogramı 200 liradan satışa sunuldu.

Fiyatlardaki düşüşle birlikte Girne’de kurulan Çarşamba Pazarı’nda en çok ilgi gören ürün çilek oldu. Buna karşın taze fasulyenin 250, domatesin 190 liradan satılması vatandaşların tepkisine neden oldu.

Vatandaşlar, özellikle yemeklik sebze fiyatlarının yüksekliğinden şikâyet ederek yetkililere denetim çağrısında bulundu.

Vatandaşlar, “tv2020’yi beğenerek takip ediyoruz. Sizin aracılığınızla yetkililere denetim yapmaları için çağrıda bulunuyoruz. Fiyatları denetlesinler, piyasayı ucuzlatsınlar” ifadelerini kullandı.

Ne dediler…?

Gülnur Tokay

“Pazar yerinden asma yaprağı, çilek, salatalık ve enginar aldım. Fiyatlar bu hafta iyi görünüyor. Pazara geldiğimiz zaman fiyatı yüksek diye alamadığımız veya almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Geçen hafta salatalık çok yüksekti, bu hafta 60 TL olunca aldım. Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyorum ve Diyalog TV aracılığı ile yetkililere denetim yapmalarını istediğimizi bildirmek istiyorum. Ciddi bir denetim yapmaları ve haksız kazançları yüksek fiyatları önlemelerini istiyorum.”

Yusuf Yalçın

“Her hafta pazara geliyoruz ancak fiyatlar çok yüksek. Genellikle istediklerimizi alıyoruz ancak eskisi gibi bol bol alamıyoruz. Beklentimiz fiyatların biraz düşmesidir.”

Alper Kar

“Pazar yerine uzun zamandan sonra ilk kez geldim. Fiyatlar market fiyatlarına göre çok yüksek. Marketler pazar yerinden daha ucuz hale geldi. Üreticinin de satıcıların da giderlerine göre fiyatlar belirleniyor ancak benim tercihim market olacaktır bundan sonra.”

Halil Genç

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik ancak fiyatlar çok yüksek. İhtiyacımız olan ürünleri azar azar alıyoruz. Eskisi gibi bol bol alamıyoruz. Fiyatların havaların ısınması ile yavaş yavaş düşeceği umut ediyoruz.”

Yunus Ağdal

“Pazar yerinde esnafım ve işlerimiz hiç iyi gitmiyor. Hal yasasının uygulanması lazım. Hal yasası dışında hiçbir şey bu pazar yerini düzeltmez. Buraya gelen vatandaşlar artık eskisi gibi alışveriş yapamıyor. Pazar yerinin pahalı olduğunu söyleyebilirim çünkü marketler indirime giriyor. Haliyle vatandaşlar da marketleri tercih ediyor. Ben de evime meyve sebze almak için akşam saatlerini bekliyorum. Kıbrıs kanallarından sadece Diyalog TV’yi izliyorum. Sizin aracılığınızla yetkililere hal yasasının geçmesi gerektiği mesajını iletmek istiyorum.”

Halil Tahiroğlu

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Pazar yerinde fiyatlar biraz bu hafta düştü. Çilek 200 liraya düştü, bu nedenle aldım. Pazar yerinde fiyatı yüksek diye almaktan vazgeçtiğimiz ürünler oluyor. Ben mesela pahalı diye çeri domates almıyorum. Yerel kanallar içerisinde tarafsız olduğu için Diyalog TV’yi izliyorum. Reşat Akar’ın Gündem Özel programını beğeniyor ve takip ediyorum. Sizin aracılığınızla yetkililere mesajım erken seçimin yapılması gerektiğidir.”

Abdullah Umar

“Pazar yerinden ihtiyaçlarımızı almaya geldik. Fiyatlar havalar ısındıkça düşmeye başladı. Üreticinin de pazarcının da maliyetleri arttıkça fiyatlar da yükseliyor. Maaşlara artış yapmakla alım gücü artırılmaz. Maaş artırmak yerine fiyatların yükselmesini önlemeleri gerekiyor. Canımızın çektiğini az da olsa almaya çalışıyoruz. İsviçre’ye de gittim ve bizim ülkenin çok daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Diyalog TV’yi beğenerek takip ediyoruz çünkü gerçekçi ve halkın yanında olan bir kanaldır. Reşat Akar’ın Gündem Özel Programını beğenerek takip ediyoruz.”

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatı şöyleydi:

Asma yaprağı: 1200 TL

Ayrelli: 250 TL

Taze fasulye: 250 TL

Acı biber: 200 TL

Çilek: 200 TL

Kivi: 200 TL

Enginar: 200 (5 tane)

Çeri domates: 220 TL

Ayşe kadın fasulye: 180 TL

Domates: 160-190 TL

Kavun: 150 TL

Mantar: 130 TL

Elma: 120 TL

Bezelye: 120 TL

Armut: 120 TL

Muz: 100 TL

Kabak: 100 TL

Yenidünya: 100 TL

Avakado: 80 TL

Taze bakla: 80 TL

Patlıcan: 70 TL

Çiçek lahana: 70 TL

Pancar: 70 TL

Salatalık: 60 TL

Karpuz: 60 - 80 TL

Havuç: 60 TL

Mandalina: 55 TL

Soğan: 50 TL

Maydanoz: 30 TL

Patates: 30 TL