Öğrencilere dağıttı

Çatalköy-Esentepe Belediyesi, adada bir ilke imza atarak çevre bilincini artırmaya yönelik 5 kitapçıktan oluşan özel set hazırladı. Hazırlanan kitapçıklar bölgedeki ilkokulların dört ve beşinci sınıflarına dağıtıldı.

“Çevre Kirliliği, Sıfır Atık, Yenilenebilir Enerji, Ekosistem ve Küresel Isınma” gibi konuların işlendiği kitapçıklar, çocukların kolayca anlayabileceği eğlenceli görseller ve yalın anlatımlarla hazırlandı.

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, projenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Hazırlanan kitapçık seti, çocuklara hem doğayı tanıtmayı hem de çevreyi koruma bilincini küçük yaşta kazandırmayı hedefliyor. Eğlenceli çizimlerle desteklenen içerikler sayesinde öğrenciler, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini öğrenirken, doğayı korumak için yapabilecekleri basit ama etkili adımları da keşfedecek.”