Soruşturma başlatıldı

KKTC’de kaçak yaşam süren Sudanlı H.S. ile Y.T., Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne işlem yaptırmaya gidince tutuklandı. İki zanlı ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru; zanlıların 23 Eylül 2025 tarihinde saat 14.23 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şubesi’ne işlem yaptırmaya gelince tutuklandıklarını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde, H.S.’nin 16 Nisan 2023 tarihinden bu yana toplam 891 gündür ülkede izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini açıkladı. Polis memuru Y.T.’nin ise 29 Kasım 2024 tarihin-den itibaren toplam 298 gündür KKTC’de kaçak olarak yaşadığının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlıların suçüstü tutuklandığını, yürütülen soruşturma kapsamında ülkede izinsiz bulundukları süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını kaydetti. Ayrıca zanlıların ihraç edilmeleri için gerekli yazışmaların yapılacağını belirten polis, her iki zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.