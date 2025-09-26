Doğal güzelliklerini anlattı

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, 25-26 Eylül tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen İstanbul Turizm Fuarı’nda yerini aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Turizm Fuarı açılısına katılan Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülke turizmi hakkında bilgi verdi.

Ataoğlu, fuarda yaptığı konuşmada, KKTC’nin iklimi, doğal güzellikleri, el değmemiş doğası ve konuk-sever halkı ile 365 gün turizme hazır bir ülke olduğunu vurguladı.

Turizm sektörünün daha da gelişmesi için sağlık, spor ve alternatif turizm modelleriyle ilgili çalışmaları-na değinen Bakan Ataoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile iş birli-ği içinde önemli projeler yaptıklarını anlattı.

Bakan Ataoğlu, geçen yıl Türkiye’nin desteği ile hazırlanan tanıtım filminin Rusya, Almanya ve İngiltere gibi ülkelerde gösterildiğini hatırlattı.

“Ada-Kıbrıs markasıyla özellikle Türkiye pazarında olumlu dönüşler aldık. Öncelikle turizmi kendi insa-nımıza ve Anavatanımıza anlatacağız.” diyen Ataoğlu, Türk yatırımcıların KKTC için önemini vurguladı.

Kıbrıs’taki tatil fiyatlarının Yunan adalarına kıyasla ortalama yüzde 30 daha uygun olduğunu belirten Bakan Ataoğlu, “Hedefimiz 85 milyon Türk vatandaşıdır. Bu ada sizin adanız, Kuzey Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın.” ifadelerini kullandı.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birli-ği’nin (TÜRSAB) çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, THY ile yapılan protokol sayesinde KKTC turizmine önemli katkılar sağlandığını ifade etti.

“KKTC’yi Türkiye’de yaşayan kardeşlerimize tanıtmak ve onları en az bir defa olsun KKTC’de misafir etmek hedefini ve arzusunu taşıyoruz.” diyen Ataoğlu, “Bu hedefe ulaşmak için bizlerle birlikte ciddi emekler veren TÜRSAB ve KITSAB heyetlerine ülkem adına teşekkür ederim.” dedi.

Ataoğlu, turizmin toplumları yakınlaştıran, kültürel anlayışı geliştiren ve ekonomiye katkı sağlayan bir sektör olduğunu söyleyerek, KKTC’nin sürdürülebilir ve kaliteli turizm hizmetleri ile dünyaya açılmaya devam edeceğini dile getirdi.

