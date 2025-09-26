‘Vefa ve özveri’

Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışının birinci yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte yaptığı konuşmada “Burada bir sorumluluk var. Burada bir özveri var. Burada bir vefa var.” diyen Hasipoğlu, en başta da eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na teşekkür etmek istediğini, yoktan bir yaşam evi vadettiğini ve gerçekleştirdiğini söyledi.

Kutlama etkinliği öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ile eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Merkez'i gezerek, kurum yetkililerinden öğrencilerin el işi faaliyetleri ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Cemaliye Pirgot’un yaptığı açılış konuşmaları sonrasında, Engelsiz Yaşam Evi’ne dair kısa bir tanıtım filmi gösterildi.

Etkinlik, sırasıyla Engelsiz Yaşam Evi öğrencilerinin şarkı performansı, öğrencilerin yeni klipleri ve “bir dilek tut seneye, en güzel şekilde gerçekleşsin diye” temalı dilek tutma etkinliği ile son buldu.

Burada bir vefa var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu konuşmasında, düzenlenen organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katılımcılara Merkez’e dair son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Merkez’de 30 öğrencinin bulunduğunu ve bugün itibariyle yedi yeni öğretmenin kadroya dahil edildiğini aktaran Hasipoğlu, toplam öğretmen sayısının 12’ye ulaştığını kaydetti.

“Burada bir sorumluluk var. Burada bir özveri var. Burada bir vefa var.” diyen Hasipoğlu, en başta da eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na teşekkür etmek istediğini, yoktan bir yaşam evi vadettiğini ve gerçekleştirdiğini söyledi.

Hiç kimse Merkez’in açılacağına inanmadı

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu da konuşmasına, kendisini etkinliğe davet eden Bakan Hasipoğlu’na teşekkür ederek başladı.

Merkez’in var olmasının bir ekip işi olduğunu kaydeden Gardiyanoğlu, buradaki emeğin büyük olduğunun altını çizdi.

Gardiyanoğlu binanın ilk haline dair bilgi vererek, binadaki tüm camların, kapıların, tuvaletlerin kırık olduğunu, dışındaki otların ise iki metre uzunluğuna geldiğini, tüm elektrik sistemlerinin ve klimaların sökülüp, çalındığını aktardı.

Hiç kimsenin Merkez’in açılacağına inanmadığını anımsatan Gardiyanoğlu, “Biz inandık ve başardık arkadaşlar.” dedi.

Gardiyanoğlu, özellikle KKTC Merkez Bankası Müdürü Rıfat Günay’a teşekkür etmek istediğini belirterek, burayı açma aşamasında çok fazla ekonomik sıkıntı yaşadıklarını ancak Merkez Bankası'nın her zaman kendilerine destek verdiğine dikkat çekti.

Öğretmen tedariki konusunda da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nden destek aldıklarını söyleyen Gardiyanoğlu, öğretmen talebi konusunda yaptıkları görüşmeden 20 gün sonra kendilerine destek sağladıklarını ve bunun çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Gardiyanoğlu, konuşmasında Merkez’in kurulması kadar yaşatılmasının da önemli olduğunu belirterek, “hep birlikte nice iki, üç, dört, beş yaşlara...” şeklinde konuştu.

Daha mutlu bir yasam

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ise konuşmasında, Merkez’in bir yıl önce kapılarını açtığında en önemli hedeflerinin özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunmak olduğunu söyleyerek, “Amacımız onların daha bağımsız, daha üretken ve daha mutlu bir yasam sürmeleri...” dedi.

“Bugün geriye dönüp baktığımızda hem hizmet alan bireylerimizin gelişimlerinde hem de ailelerinin yaşam kalitesinde önemli ilerlemeler kaydedildi.” diyen Ecevit, bunun kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

Ecevit, Merkez’de verilen rehabilitasyon hizmetlerinin her geçen gün daha da geliştiğini işaret ederek, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal becerilerini artıran, günlük yaşamlarını kolaylaştıran ve onları hayata daha güçlü hazırlayan çalışmalarımız, personelimizin özverili emeğiyle her geçen gün daha da zenginleşmektedir.” şeklinde konuştu.

Hedeflerinin yatılı hizmetleri başlatmak olduğunu aktaran Ecevit, bu sayede Merkez’in 7 gün 24 saat hizmet sunabileceğinin altını çizdi.

Kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz

Engelsiz Yaşam Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Cemaliye Pirgot da açılışta yaptığı konuşmada, “Bizlere bu yolda güvenerek bu kutsal görevi emanet edenlere teşekkür ediyorum. Bana ve ekibime duyulan bu güven, sorumluluğumuzun büyüklüğünü her an hissettiriyor.” dedi.

Pirgot ailelerin kendilerine en değerli varlıklarını emanet ettiklerini kaydederek, “Biliyoruz ki bu, dünyadaki en büyük güvenlerden biridir. Bu güvene layık olmak için gece gündüz çalıştık, bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

“Sevgiyle kurulan bağlar her engeli aşar. Fedakârlık ve birlik varsa, hiçbir yol uzun değildir.” Diyen Pirgot, bunu birlikte başardıklarını ve bundan sonra da birlikte devam edeceklerini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025, 09:58