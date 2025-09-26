Top Meclis’te

Ortaokullar ve Ortaöğretim Kurumları için hazırlanan Disiplin (Değişiklik) Tüzüğü, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikaları tarafından açılan dava sonucunda Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkemenin kararında Bakanlar Kurulu’nun "kanun gücünde" çıkardığı kararnameye işaret ederek, ilgili tüzüğün Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesinin gerektiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ başkanlığında gerçekleştirilen duruşmada, Başsavcı Yardımcısı Cemaliye Usanmaz ile öğretmen sendikalarını temsilen Avukatı Öncel Polili hazır bulundu.

Özerdağ ve Anayasa Mahkemesi Yargıçlarının dava hakkındaki değerlendirmelerini okumasının ardından karar açıklandı.

Anayasa Mahkemesi ve Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ dava hakkındaki değerlendirmesinde, değişiklik tüzüğünün anayasanın laiklik, vicdan ve din özgürlüğü ile eğitim hakkına ilişkin düzenlemelerine aykırı olmadığına karar verdi. Özerdağ bu karara varırken Avrupa Birliği İnsan Hakları Sözleşmesine, Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine ve TC Anayasa Mahkemesi kararlarına atıfta bulundu.

Özerdağ, okullarda uygulanacak bu düzenlemeler hakkında öncelikle yasa yolu ile ilke, esas ve sınırlarının belirlenmesi gerektiğine karar verdi. Özerdağ, yasa ile bu ilke ve esaslar belirlenmeden “Temel Hak ve Özgürlüklerin Özü ve Sınırlandırılması” kapsamında Bakanlar Kurulu’nun tüzük yapma yetkisi bulunmadığını söyledi.

Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Gülden Çiftçioğlu da, tüzüğün Bakanlar Kurulu tarafından Anayasal yetki sınırı aşılarak yapıldığını ifade etti.

Alkışlarla karşılandı

Anayasa Mahkemesi’nin Disiplin Tüzüğü’nde yapılan değişikliği iptal etmesi, Lefkoşa’daki Mahkemeler önünde bekleyen Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) üyesi öğretmenler tarafından alkışlarla karşılandı.

Kararın açıklanması üzerine, “Direne Direne Kazanacağız”, “Kıbrıs Laiktir, Laik Kalacak” ve “Bağımsız Yargı, Güvenli Gelecek” sloganları atıldı.

Mahkemelere, bazı CTP milletvekilleri, sendika, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasiler de gelerek, öğretmenlere destek belirtti.

Kararın açıklanması sonrası duruşma salonundan çıkarak, Mahkemeler önünde gelen KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, gözyaşlarına hakim olamadı.

Basın açıklamasında, Mahkemenin, tüzüğü Anayasa’ya aykırı bulduğunu ifade eden Eylem, tüm baskı ve tehditlere rağmen mücadele veren öğretmenlere ve bu süreçte yanlarında olan tüm sivil toplum örgütü, sendikalar, siyasi partiler ve sokağa çıkarak, çocuklara sahip çıkan halka teşekkür etti.

Avukat Öncel Polili de, “Anayasa Mahkemesi, Bakanlar Kurulu’nun dava konusu tüzüğü yapma yetkisinin olmadığını ve doğrudan doğruya egemenlik hakkımızı ihlal ettiğine karar verdi.” diye konuştu.

Bakanlar Kurulu’nun, KKTC Anayasası’nı tanımadığını ileri süren Polili, Kurulun yetkisi olmayan konularda düzenlemeler yaptığını söyledi. Polili, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalışmaktadırlar.” iddiasında bulundu.

Polili, Anayasa Mahkemesi’nin, KKTC Anayasası’nın egemenlikle ilgili maddesine, hiçbir devlet makamının yetkisini Anayasa’dan almayan bir konuda mevzuat yapamayacağının altını çizdiğini kaydetti.

Anayasa Mahkemesi’nin üç tane farklı karar okuduğunu belirten Öncel Polili, üç tanesinin, davacı lehine karar verdiğini söyledi. Bu konunun Meclis’te tekrar düzenlenebilecek bir konu olduğunu ifade eden Polili, “Dolayısıyla biz mücadeleye sokakta, gerekirse mahkemede devam edeceğiz.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025, 09:53