‘Yaşananlar ortada’

Cumhurbaşkanı ve Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Emekli Astsubaylar Derneği’ni ziyaret etti. Tatar, ziyarette yaptığı konuşmada güçlünün güçsüzleri ezdiğini belirterek,“Bu çağda savaş olmaz” diyenlere yakın coğrafyaya bakmalarını tavsiye ederek, Gazze’de ve Ukrayna’da yaşananların ortada olduğunu belirtti.

Ersin Tatar, her zaman Kıbrıs Türkünün onuru bağımsızlığı, özgürlüğü ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkileri savunduğunu belirterek, Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Derviş Eroğlu’ndan aldığı sorumluluğun, Kıbrıs Türkü’nü başkalarının insafına bırakmadan geleceğe taşımak olduğunu söyledi.

Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir antlaşma olması gerektiğini, federasyon temelinde çözüm ile Türkiye’nin askeri varlığı ve garantörlüğünün ortadan kalkacağını anlatan Tatar, Annan Planı döneminde “Bu çağda savaş olmaz” diye algı yaratıldığını ancak o tarihten günümüze dünyada savaşların ve katliamların artarak yaşandığını ifade etti.

Güçlünün güçsüzleri ezdiğini belirten Tatar, “Bu çağda savaş olmaz” diyenlere yakın coğrafyaya bakmalarını tavsiye ederek, Gazze’de ve Ukrayna’da yaşananların ortada olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkünün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü teyit edilmeden resmi ve yeni müzakerelere başlanmayacağına işaret eden Tatar, iki devletli çözüm siyasetinin gündeme getirilmesi ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin tam destek verdiğini kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul toplantılarında Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyurduğunu dile getiren Tatar, ambargonun kaldırılması, KKTC’nin tanınması ve temas kurulması çağrısı yapıldığının hatırlattı.

Türkiye ile iyi ilişkilerin devam etmesiyle devletin güçlenmeye devam edeceğini aktaran Tatar, pandemi ve 6 Şubat depreminin etkilerine rağmen ülke ekonomisinin büyüdüğünü, istikrarın devam etmesiyle gelişimin de süreceğini vurguladı.

Biz Cengiz Topel’i hiçbir zaman unutmadık

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke bölgesine yaptığı ziyaretler kapsamında, Türk Hava Kuvvetlerinin 8 Ağustos 1964'te Kıbrıs'ta Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Müzesini ziyaret etti ve binanın tarihi hakkında bilgi aldı.

Müzeyi gezen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Biz Cengiz Topel’i hiçbir zaman unutmadık. Halkımızın yüreğinde yaşıyor. Cengiz Topel bizim için bir kahramandır, bizim şehidimizdir. Her zaman Kıbrıs’ta ismi yaşatılmaktadır. Kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Rum halkı da rahatsız

Bu arada Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde yarın ABD'nin New York kentinde Hristodulidis ile yapacağı görüşme öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, BM nezdindeki Kıbrıs görüşmelerinin tamamını Türkiye ile istişare içinde yürüttüğünü vurgulayarak, "federasyon" odaklı çözüm modelindeki dayatmaların, Ada'dan Türk askerinin çekilmesi ve Türkiye'nin garantörlüğüne son vermek için Rumlar tarafından oynanan bir oyun olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin önünde 2 devletli çözüm dışında alternatif bir siyaset bulunmadığını kaydederek, "Alternatif bir siyaset yoktur. Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadele vardır. Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları vardır. Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti ile kurduğu her türlü ilişkiler vardır. Türkiye'yi dışlayacak, bizleri Rumlarla bir ortaklığa zorlayacak ve burayı bir Helen adasına dönüştürecek bir anlayışa tabii ki biz 'ret' cevabı veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmeden resmi müzakerelere asla geçilmeyeceğini de vurgulayarak, "Direkt uçuş, direkt ticaret, direkt temas olursa o zaman müzakerelere geçilebiliriz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da BM Genel Kurulu'nda bahsettiği izolasyonlar altındaki Kıbrıs Türk halkının mağduriyeti ortadan kalkarsa müzakerelere başlayabiliriz." diye konuştu.

Güney tehlikeli bir bölge haline geldi

Güneyin son dönemlerde İsrail'den hava savunma sistemi alması sürecine de değinen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Hristodulidis'in uluslararası alanda etkinliğini arttırıyor izlenimi vermek için boyunu aşan süreçlere girdiğini aktararak, "oynadığı tehlikeli oyundan Rum halkı da rahatsızdır. Güneyi çok daha tehlikeli bir bölge haline getirmiştir. Orada (Güney Kıbrıs) bu tehlikeli süreç devam ederken 'federasyon' temelli sürecin tamamen gündemden düşmesi gerekir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.