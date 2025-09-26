‘Ben hazırım’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Kuruluna hitaben yaptığı konuşma Güney Kıbrıs’ta geniş yankı uyandırdı.

Politis gazetesi “Erdoğan İşgale Son Ver, Ben Tamamen Hazırım” başlıklı haberinde BM kürsü-sünden yaptığı konuşmada Güney Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’de sorumluluk, güvenlik ve istikrar emsali olarak gösteren Hristodulidis’in Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ise ileri sürülen işgale son vererek sorumluluk yolunu izlemesi gerektiği mesajı gönderdiğini iletti.

Gazeteye göre Hristodulidis konuşmada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “Kıbrıs’ı siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu federasyonda yeniden birleştirecek olan kapsamlı bir çözüm için, müzakerelere” çağırdı.

Hristodulidis BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada “bu sorumluluğu üstlenmeye aynı zamanda Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler olmak üzere halkı ve vatanı yeniden birleştir-mek için tarihin çağrısına yanıt vermeye tam anlamıyla hazır olduğunu” da savundu.

BM kürsüsünden yaptığı konuşmada bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu büyük sorun-lara da değinen ve egemen devletler karşısında şiddet kullanımının artmasıyla karşı karşıya bu-lunduklarını dile getiren Hristodulidis, bunun tehlikeli bir şekilde tırmanıp artarak, bölgesel gü-venliği ve istikrarı tehdit ettiğini savundu.

Dünyanın hızlı bir şekilde değişmesine de atıfta bulunan Hristodulidis teknoloji ve yapay ze-kanın kontrolsüz bir şekilde yayılması meselesine de atıfta bulunarak bunun çocukların güvenli-ği ve refahını tehdit ettiğini söyledi.

Konuşmasında Güney Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz ve Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrar kapısı olarak da nitelendiren Hristodulidis, buna örnek olarak Güney Kıbrıs’ın Sudan, Lübnan, İsrail ve İran gibi tehlike veya çatışma bölgelerinden sivillerin tahliyesi çabasında oynadığı rolü gösterdi.

Hristodulidis konuşmasında Gazze’deki sivil nüfusa insani yardım ulaştırılmasına ilişkin “Amaltheia” isimli deniz koridorunun geliştirilmesi konusuna da değindi.