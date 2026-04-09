Dünya krize sürüklendi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın 40. gününde ateşkes sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes için görüşmelerin cuma günü Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılacağı bildirildi. İki haftalık geçici ateşkes kararının ardından Hürmüz Boğazı'ndan ilk gemiler geçti.

Tüm dünya rahat bir nefes aldı ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını söylemesinin ardından bazı noktalar bombalandı.

Bu gelişme üzerinde ateşkesin üzerinden 24 saat geçmeden Hürmüz yeniden kapatıldı.

İran’ın ateşkes şartları

İran'da savaşın 40. gününde 15 günlük ateşkes kararı alındı. İran devlet medyası 10 maddelik ateşkesin şartlarını açıkladı.

-ABD'nin ilkesel olarak saldırmazlık garantisi vermesi

-Hürmüz Boğazı'ndan geçişin, İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon içinde kontrollü şekilde yapılması

-Uranyum zenginleştirmenin kabul edilmesi

-İran'a tüm yaptırımların kaldırılması

-İran'a birincil yaptırımların kaldırılması

-BM Güvenlik Konseyi kararlarının sona erdirilmesi

-Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kararlarının sona erdirilmesi

-İran'a verilen zararların hesaplamalara göre tamamen tazmin edilmesi ve dondurulmuş tüm İran varlıklarının serbest bırakılması

-ABD savaş güçlerinin bölgedeki tüm üs ve konuşlanma noktalarından çekilmesi

-Lübnan dahil tüm cephelerde müttefik gruplara karşı savaşın sona ermesi.

Lübnan’a bomba yağdırdı

Ancak İsrail ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkesin Lübnan'ı kapsamadığını söylemesinin ardından bazı noktalar bombalandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında ülke çapında 254 kişinin öldüğünü, biri aşkın kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İran'ın BM Büyükelçisi de İsrail'in Lübnan'da ateşkese uyması gerektiğini, herhangi bir saldırının devam etmesinin durumu kötüye sürükleyeceğini ve sonuçlarının olacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, PBS'ye yaptığı açıklamada, Lübnan'ın ateşkese dahil edilmediğini ancak bu konunun en kısa sürede çözüleceğini söyledi.

İran ateşkesten çekilecek mi?

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın ateşkes teklifini sorumluluk ve güçlü yaklaşım çerçevesinde kabul ettiğini belirterek, “Lübnan'da ateşkes, ABD ile varılan 10 maddeli anlaşmanın temel parçası” dedi.

Devrim Muhafızları, “Lübnan'a yönelik saldırıların durmazsa bölgedeki saldırganlar pişman olacak” açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray ise İran tarafından açıklanan 10 maddeli ateşkes planının ABD'ye iletilenden farklı olduğunu savundu.



Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026, 09:55