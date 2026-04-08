Tansiyonu düşürdü

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bir medeniyet yok olacak" diyerek İran'a verdiği sürenin dolmasına saatler kala, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten dünyayı umutlandıran bir hamle geldi. Şerif'in "2 haftalık süre" talebine Tahran olumlu yanıt verirken, Trump'tan gelen "Hararetli müzakere içindeyiz" açıklaması tansiyonu bir nebze düşürdü.

ABD ve İran arasında arabuluculuk yapan Pakistan’ın Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a yönelik saldırıyı ertelemesi talebinde bulundu.

Şerif, "Ortadoğu'daki süregelen savaşın barışçıl yollarla çözümüne yönelik diplomatik çabalar, yakın gelecekte somut sonuçlar doğurabilecek bir potansiyelle kararlı, güçlü ve etkin bir seyir izlemektedir. Diplomasinin devam edebilmesi için Başkan Trump'tan son tarihi iki hafta uzatmasını içtenlikle talep ediyorum" dedi.

İran’ın da bu süre zarfında Hürmüz Boğazı’nı geçişleri açması talebinde bulunan Şerif, "Pakistan, İranlı kardeşlerden iyi niyet göstergesi olarak Hürmüz Boğazı'nı iki haftalık bir süre için açmalarını samimiyetle rica etmektedir. Ayrıca tüm savaşan tarafları, diplomasinin bölgede uzun vadeli barış ve istikrar adına savaşı kesin biçimde sona erdirmesine imkan tanımak için iki haftalık genel ateşkese uymaya davet ediyoruz" dedi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan’ın "İran’a verilen sürenin 2 hafta uzatılması" teklifinden haberdar olduğunu ve yanıt vereceğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre adı açıklanmayan bir İranlı yetkilinin Tahran yönetiminin Pakistan'ın öne sürdüğü iki haftalık ateşkes talebini 'olumlu' değerlendirdiği ileri sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump ise İran ile müzakereler hakkında, "Şu anda hararetli müzakereler içindeyiz" dedi.

Tahran'dan yeşil ışık yandı

El Cezire'nin geçtiği son dakika bilgisine göre; İran yönetimi, Pakistan'ın bu arabuluculuk teklifine sıcak bakıyor. Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında saldırı tehdidinin ertelenmesi formülü, Tahran'da "değerlendirilebilir bir çıkış yolu" olarak görülüyor.



BM Hürmüz'ü oylayacak

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM)Güvenlik Konseyi'nin Hürmüz Boğazı'nda ticari gemi taşımacılığının güvenliğini sağlamaya yönelik tasarıyı oylaması bekleniyor. Güvenlik Konseyi'nde veto hakkı bulunan Çin, daha önce talep edilen güç kullanımı yetkisine karşı çıkmıştı. Son tasarı metninde daha önceki tasarılarda güç kullanılması için istenen izin teklifi kaldırıldı.

Çin Hürmüz Boğazı'na ilişkin karar tasarısının oylaması öncesinde BM Güvenlik Konseyi'ni uyararak 'alevlere benzin dökmemeye' çağırdı ve taraflara ateşkes çağrısında bulundu.

Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanı Bahreyn'in daha önce hazırladığı taslaklar, başta Çin ve Rusya olmak üzere Güvenlik Konseyi tarafından kabul görmemişti.

Perşembe günü sunulan önceki taslakta "tüm savunma imkanlarının" kullanılması için yetki talep edilmiş, Çin bu talebe karşı çıktığını açıklamıştı.

Güvenlik Konseyi'ne sunulan tekliflerin kabul edilmesi için on beş üyeden en az dokuz lehte oy toplaması ve beş daimi üye olan İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve ABD tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

ABD ve İsrail Tahran’da sinagog ve havaalanını vurdu

ABD ve İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a saldırılarında bir sinagogun bulunduğu sivil yerleşim biriminin hedef alındığı bildirildi. İran basını füzenin isabet ettiği mahallede konutların yanı sıra bir sinagogun da büyük hasar aldığı belirtildi. Sinagogun bazı duvarlarının yıkıldığı ve müştemilatının tahrip olduğu ifade edildi.

İran'da Mehr haber ajansı, Tahran'ın doğusundaki Pardis'te ABD ve İsrail saldırıları nedeniyle 3'ü çocuk 6 kişinin öldüğünü duyurdu. Ajans daha sonra İran'daki Hürremabad Havaalanı'nın ABD-İsrail saldırılarında vurulduğunu açıkladı.

Fars haber ajansı da Elbruz bölgesinde ABD-İsrail'in saldırıları nedeniyle 2'si çocuk 18 kişinin öldüğünü 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

