‘Petrolü ele geçireceğiz’

İran Savaşı bağlamında Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kriz, ABD Başkanı Donald Trump’ı sosyal medya platformu Truth’ta öfke dolu mesajlar paylaşmaya itti. Trump, boğazın açılması için verdiği 10 günlük sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlatarak sert ifadeler kullandı.

Trump, sosyal medya paylaşımında, “Salı günü İran’da hem Enerji Santrali Günü hem de Köprü Günü aynı gün kutlanacak. Bunun gibisi bir daha olmayacak! Lanet olası boğazı açın, sizi deliler! Yoksa cehennemde yaşayacaksınız! İzleyin! Allah’a şükürler olsun!” ifadelerini kullandı.

Fox News’e konuşan Trump, bugün İran’la anlaşmaya varılma olasılığını “iyi bir ihtimal” olarak nitelendirdi. İran’ın hızlı bir anlaşmaya varamaması durumunda “her şeyi havaya uçurmayı” ve “petrolü ele geçirmeyi” düşündüğünü söyledi. Trump, İranlı müzakerecilere görüşmelere devam etmeleri için af çıkardığını belirterek, “İran anlaşmaya karşı çekinirse İran petrolünü alacağım.” dedi. ABD Başkanı ayrıca, “ABD İran’daki protestoculara Kürtler aracılığıyla silah gönderdi ama Kürtlerin bu silahları tuttuklarını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

İran’dan sert tepki

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Trump’a sosyal medyadan yanıt verdi. Galibaf, “İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun talimatlarını izlemekte ısrar ettiğiniz için bölgemizin tamamı yanacak” mesajını paylaştı.

ABD 4 hava aracını kaybetti

Bu arada İran ve ABD güçleri arasında düşürülen Amerikan jetinin pilotunu arama çalışmaları sırasında ABD bir başka uçağını da kaybetti. İran Devrim Muhafızları, kayıp Amerikalı pilotu arayan bir uçağın düşürüldüğünü açıkladı. İran polisi, düşürülen uçağın C-130 tipi olduğunu öne sürdü.

İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, düşürülen ABD hava araçlarının 2 C-130 askeri nakliye uçağı ve 2 Blackhawk helikopteri olduğunu belirtti. Açıklamanın ardından Devrim Muhafızları, hava araçlarının enkaz görüntülerini basına servis etti. Operasyon sırasında ABD güçlerinin aradığı pilotun kurtarılmasının “başarısız” olduğu iddia edildi.

