Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi, kardeş belediyesi Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’nın fethinin 700. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programında yer alarak hem bölgeyi hem de kültürel değerlerimizi başarıyla temsil etti.

Tarih, kültür ve kardeşlik bağlarının öne çıktığı organizasyonda, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Ekibi’nin sahnelediği gösteri büyük beğeni topladı. Çocukların yoğun emek, disiplin ve heyecanla sunduğu performans, izleyicilerden tam not alırken kültürel mirasın yeni nesiller tarafından yaşatılmasının güzel bir örneği oldu.

Çocukların sahnedeki özgüveni, uyumu ve performansı, belediyenin gençliğe ve kültürel gelişime verdiği önemin somut bir yansıması olarak dikkat çekti.

Organizasyon sürecinde gerçekleştirilen temaslar, Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi ile Osmangazi Belediyesi arasındaki kardeşlik bağlarını da güçlendirdi. Tarihî bir dönüm noktasının kutlandığı etkinlik, kültürel iş birliklerinin ve yerel dayanışmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kardeş belediye Osmangazi’nin böylesine anlamlı bir organizasyonuna katılmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, çocukların halk danslarıyla kültürü en iyi şekilde temsil etmesinin büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.