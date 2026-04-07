‘Yeterince iyi değil’

İran, ABD'nin ateşkes teklifini reddetti. Kalıcı barış istediğini vurgulayan Tahran yönetimi, 10 şart içeren yanıtını Pakistan'a iletti. Trump, ise teklifin yeterince iyi olmadığını söyleyerek, "İran için son tarih salı" dedi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 38 gün geride kaldı.

İran medyası, Tahra yönetiminin ABD'nin teklifine yanıtını Pakistan'a ilettiğini bildirdi.

İran'ın yanıtı bölgede çatışmaların sona ermesi, Hürmüz'den güvenli geçiş protokolünü oluşturması, yaptırımların kaldırılması ve İran'ın yeniden inşasını da içeren 10 şart içeriyor.

İran'ın yanıtı, Tahran'ın ateşkesi reddettiğini ve savaşın kalıcı olarak sona ermesinin gerekliliğini vurguladığını gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın sunduğu teklifin önemli ancak yeterince iyi olmadığını söyledi.

İran için son tarihin salı olduğunu söyleyen Trump, “İran benden 7 gün istemişti, ben onlara 10 gün verdim ama verdiğim şansları değerlendiremediler. İran ateşkes istiyor çünkü tamamen yok ediliyorlar. Yapması gerekenleri yaparlarsa savaş çok kısa sürede bitebilir. Şimdi savaştan çıkabiliriz ama ben işi bitirmek istiyorum. Savaşın tek amacı var. İran nükleer silaha sahip olamaz” dedi.

Trump, kendisine kalsa İran'ın petrolünü ele geçirmeyi amaçlayacağını vurgulayarak, "Bana kalsa İran’daki petrolü elimizde tutmak isterdim çünkü orada, alınmaya hazır. Ne yazık ki Amerikan halkı, bizim eve dönmemizi istiyor. Bana kalsa, petrolü alırdım, elimde tutardım ve bolca para kazanırdım." değerlendirmesini yaptı.

Öte yandan Trump, İran'daki göstericilere bölgedeki Kürt gruplar aracılığıyla aslında pek çok silah gönderdiklerini ancak bu silahların yerine ulaşmadığını anlattı. Trump, "(İranlılara) Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ancak silahları ilettirdiğimiz kişiler (bölgedeki Kürt gruplar) silahları kendilerine sakladı. Bazı insanlara çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın petrokimya tesisleri vuruluyor

Bu arada İran medyası Güney Pars Petrokimya Tesisi'ne saldırı gerçekleştiğini, bölgede patlama seslerinin duyulduğunu açıkladı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail ordusuna İran'daki “ulusal altyapıyı” tam güçle vurmaya devam etmeleri talimatının verildiğini söyledi.

Katz, Güney Pars tesislerini İsrail'in vurduğunu açıkladı. İran, Petrokimya tesisinin etkilenmediğini, İsrail'in tesise elektrik, su ve oksijen taşıyan şirketleri vurduğunu söyledi. Tasnim ajansı, saldırının ardından petrokimya tesisine elektrik tedariğinin kesintiye uğradığını, petrokimya üretim ünitesinin de hasar aldığını ifade etti.

İsrail ordusu ayrıca Tahran'daki 3 havaalanında çeşitli uçak, helikopter ve diğer askeri altyapıya saldırdığını açıkladı.İran'ın Fars ajansı ülkenin güneyindeki Marvdaşt şehrindeki petrokimya tesislerine ABD ve İsrail'in saldırı düzenlediğini söyledi. Daha sonra da Şiraz'daki petrokimya tesislerinin vurulduğu ifade edildi.

Arakçi: İran'ın MIT'si bombalandı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X üzerinden yaptığı paylaşımda ABD ve İsrail'in Şerif Teknoloji Üniversitesi'ne saldırdığını söyledi. Arakçi,“Saldırgan İsrail-ABD, İran'ın MIT'sini bombaladı. Bu, diğer üniversitelere yapılan saldırıların ardından geldi. 1400 yıl önce Hz. Muhammed, bilginin uzakta bile bulunsa, İranlıların ona ulaşabileceklerini söylemişti. Saldırganlar gücümüzü görecekler.” diye yazdı.

İran ABD gemisini hedef aldı, gemi geri çekildi

İran basını, Devrim Muhafızları'nın ABD'ye ait amfibi hücum gemisi USS Tripoli'yi hedef aldığını, gemiyi Hint Okyanusu'nun güneyine doğru geri çekilmeye zorladığını öne sürdü.

Devrim Muhafızları'nın ayrıca, İsrail'e ait olduğu belirtilen bir konteyner gemisini de hedef aldığı belirtildi.

İran'ın istihbarat şefi öldürüldü

İran devlet medyası, Devrim Muhafızları İstihbarat Örgütü Başkanı Mecid Hademi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

Hademi bu göreve geçtiğimiz yılki 12 Gün Savaşı’nda öldürülen Muhammed Kazemi'den sonra atanmıştı. İran Hademi'nin ölümüne dair başka detay paylaşmadı.

İran Silahlı Kuvvetleri Birleşik Komutanlığı Sözcüsü, İran'ın, Kuveyt'in Bubiyan Adası'ndaki yeni ABD kampına saldırdığını açıkladı.

6 çocuk yaşamını yitirdi

ABD-İsrail'in İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırılarda 6 çocuk hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, Tahran Acil Servisi tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı. Açıklamada, "Gece Tahran'da sivillere yönelik düzenlenen saldırılarda 10 yaş altı 4 kız, 2 erkek çocuğu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Tahran'a düzenlenen saldırılarda, Baharistan ilçesinde 13, Şehriyar ilçesinde 6 ve kentin doğusunda 4 kişinin öldüğü belirtilmişti.

