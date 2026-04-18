Dünya rahatladı

İran'ın birlikte Hürmüz Boğazı'nın ticari geçişlere açılması piyasalara coşku getirdi. Altın ve gümüş yükseldi, petrol düşüşe geçti. ABD ve İran arasında barış rüzgarlarının esmesi ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Hürmüz Boğazı'nın açıldığını duyurmasıyla altın, gümüş, borsalar yükselirken, petrol düşüşe geçti. Ons altın 4 bin 860 dolara kadar yükseldi ve yüzde 2 civarında artış oldu. Gram altın ise 7 bin lirayı aştı.

Gümüş yüzde 4'e yakın primle 118 liraya tırmandı. Ons gümüş 81,4 dolara kadar çıktı.

Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla birlikte sert düştü. Türkiye'nin kullandığı Brent petrol 85 dolara, WTI petrol ise yüzde 8,5 oranında düşüşle 82,3 dolara kadar geriledi.



Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2026, 10:00