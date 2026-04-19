Tümü yerli ürün

Tarım Dairesi, Bostancı’da pırasa, siyah patlıcan ve şahuri kabak ekili tarlalardan alınan numunelerde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğini açıkladı.

Daire tarafından yapılan açıklamada, 10-16 Nisan tarihleri arasında hem ithal hem de yerli ürünlerden numuneler alınarak Devlet Laboratuvarı’nda pestisit analizine tabi tutulduğu belirtildi. Yapılan analizler sonucunda incelenen 31 yerli numunenin 27’sinin temiz olduğu, geri kalan numunelerde ise uygunsuzluk tespit edildiği ifade edildi.

Gazimağusa’da üretim yapan Musa Gürbüz’e ait yeşil çarli biberden alınan numunede, tavsiye edilen bitki koruma ürününün izin verilen limitlerin üzerinde olduğu belirlendi. Söz konusu ürünle ilgili olarak, limit üstü kalıntının insan sağlığı açısından oluşturabileceği riskler göz önünde bulundurularak, hasadın bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmasına karar verildi.

Bostancı’da üretim yapan Mehmet Yoran’a ait pırasa, siyah patlıcan ve şahuri kabaktan alınan numunelerde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı tespit edildi. Yetkililer, mevzuata aykırı bu durum nedeniyle söz konusu ürünlerin imha edildiğini ve piyasaya arz edilmesinin engellendiğini bildirdi.

Öte yandan, ithal ürünlerden alınan toplam 31 numunenin tamamının yapılan analizler sonucunda temiz çıktığı ve herhangi bir pestisit kalıntısına rastlanmadığı kaydedildi. Tarım Dairesi, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve analiz çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

