‘Savaş adası oldu’

Başbakan Ünal Üstel, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere gittiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) her fırsatta Kıbrıs Türkü'nü yok etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, Türkiye dışında dünyada kendilerine yönelik duyarsızlığın olduğunu dile getirdi.

GKRY'nin Orta Doğu'daki savaşlar sonrası Ada'yı "savaş adası"na çevirdiğine dikkati çeken Üstel, şöyle devam etti:

"Amerika orada, İngiliz orada, Fransız orada, Alman orada, İspanyol orada ve Hindistan da orada… Oradan KKTC'ye gözdağı vermeye çalışıyor. Birtakım savunma gösterileri yapılıyor ve savunma silahlarını sergileyerek, oraya getirilen Yunanistan'dan uçakları kullanarak Kıbrıs Türk tarafına gözdağı vermeye çalışıyor ama unutuyor ki KKTC halkının arkasında Türkiye var ve aynı şekilde karşılık veriyoruz.

Bizim de F-16'larımız Ercan Havalimanı'nda konaklıyor, savaş gemilerimiz limanlarda konaklıyor, savunma sistemlerimiz hepsi faaliyet içerisinde ve Rum'un en ufak bir hareketi olduğu zaman hemen müdahale ile sessiz kalamayacağız. Gerek Barış Kuvvetlerimiz gerek Güvenlik Kuvvetlerimiz, burada Genelkurmay Başkanımız ve Savunma Bakanımızın direktifleri doğrultusunda hareket ediyorlar."

Üstel, Türkiye'nin sağladığı güvenlik ve savunma sistemleriyle rahat ve huzur içinde yaşadıklarını vurguladı.

