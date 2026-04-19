Başbakan Ünal Üstel, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere gittiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) her fırsatta Kıbrıs Türkü'nü yok etmek için elinden gelen her şeyi yaptığını belirterek, Türkiye dışında dünyada kendilerine yönelik duyarsızlığın olduğunu dile getirdi.
GKRY'nin Orta Doğu'daki savaşlar sonrası Ada'yı "savaş adası"na çevirdiğine dikkati çeken Üstel, şöyle devam etti:
"Amerika orada, İngiliz orada, Fransız orada, Alman orada, İspanyol orada ve Hindistan da orada… Oradan KKTC'ye gözdağı vermeye çalışıyor. Birtakım savunma gösterileri yapılıyor ve savunma silahlarını sergileyerek, oraya getirilen Yunanistan'dan uçakları kullanarak Kıbrıs Türk tarafına gözdağı vermeye çalışıyor ama unutuyor ki KKTC halkının arkasında Türkiye var ve aynı şekilde karşılık veriyoruz.
Bizim de F-16'larımız Ercan Havalimanı'nda konaklıyor, savaş gemilerimiz limanlarda konaklıyor, savunma sistemlerimiz hepsi faaliyet içerisinde ve Rum'un en ufak bir hareketi olduğu zaman hemen müdahale ile sessiz kalamayacağız. Gerek Barış Kuvvetlerimiz gerek Güvenlik Kuvvetlerimiz, burada Genelkurmay Başkanımız ve Savunma Bakanımızın direktifleri doğrultusunda hareket ediyorlar."
Üstel, Türkiye'nin sağladığı güvenlik ve savunma sistemleriyle rahat ve huzur içinde yaşadıklarını vurguladı.
‘Savaş adası oldu’
Başbakan Üstel, Orta Doğu'daki savaşları gerekçe gösteren Rum Yönetiminin, Kıbrıs’a askeri yığınak yapmasını eleştirdi
Başbakan Ünal Üstel, 5. Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere gittiği Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Doğru Söz - 1 saat Önce
Güney ; israil için savaş üssü, kuzey da; Erdogan ve AKP biatcıları arenası.
Magusalı - 12 dakika Önce
Senin sorunun başka bizim sorunumuz başka. Türkiyeden gelen bir firma Kıbrısında yatısının suyunu 15 gün kesiyor. Salgın hastalıklar çıkabilir. Hiçbir tedbir almadınız. Nasıl Başbakanın. Nasıl ülke yönetiyorsun.
Magusalı - 9 dakika Önce
Sanmaynız ki arsıza var. Geçmişte yanlış yapılan veya projede olmayan veya çakıp çırpmadan yapılmayan bir sürü eksiği şimdi hep birden yapacaklar. Yeniceköyden Dipkarpaz köyüne kadar. Bitene kadar da yerel kaynak kullanın deniyor.
Magusalı - 5 dakika Önce
Magusanın yerel kaynağı 10 tane tankerinin tonu iki bin liraya sattığı denetimsiz kuyu suyu. O kadar. Ben belediye başkanı olsam hemen gider ve mahkemeden ara emir alırdım. Ancak beceriksiz ve pısırık belediye başkanından sadece sin da gülle geçsin misli hareket.
Magusalı - 3 dakika Önce
Ben olsam belediye başkanlarının yerinde yatın gider ve o yeniceköydeki vanayı işgal eder o sorumsuz Karaçakal firmasını da oraya yanaştırmazdım. Ne gezer.
Magusalı - 1 saniye Önce
Bu su dairesi Tarım Bakanlığına bağlıdır. Duydunuz mu tek bir açıklamasını. Yatın sandığa giderken bunları unutmanız. Hem hükümete hem de belediye başkanlarına ay verirken bir değil on defa düşününüz. Benim ve ailemin kararları şimdiden netleşmiştir.
Bu rumlarin bir plani var ama, hade hayirlisi...