Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman ile Başbakan Ünal Üstel’in eşi Zerrin üstel Antalya Diplomasi Forumu kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde düzenlenen "Filistin için Tek Yürek: Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak" başlıklı etkinliğe katıldı.

Birçok devlet liderinin eşlerinin de katıldığı panelde, Filistin'de eğitimin sürdürülebilir bir altyapıya kavuşturulması amacıyla ortak bir vizyon geliştirilmesi zemini ele alındı.

Oturumda, Filistin'deki eğitim sisteminin karşı karşıya olduğu zorluklar ve bu zorlukların üstesinden gelmek için atılması gereken adımlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Eğitimin geleceğini koruma ve güçlendirme stratejileri tartışıldı.

Nilden Bektaş Erhürman, konuşmaların ardından, “Filistin İçin Tek Yürek: Eğitimde Yıkıma Karşı Geleceği Korumak” temasıyla Antalya Diplomasi Forumu kapsamında hazırlanan ve uluslararası dayanışmayı ve çocukların eğitim hakkını korumaya yönelik ortak iradeyi görünür kılmayı amaçlayan sergiyi gezdi.



Dayanışma önemli

Etkinliğin ardından bir değerlendirmede bulunan Zerrin Üstel, Filistin’de yaşanan insani dramın en ağır yükünü çocukların taşıdığına dikkat çekerek, eğitimin geleceğin teminatı olduğunu belirtti.

Zerrin Üstel, “Filistin’de eğitim altyapısının büyük ölçüde zarar görmesi, geleceği büyük ölçüde tehdit etmektedir. Eğitim, bir halkın yeniden ayağa kalkmasının anahtarıdır. Bu nedenle çocukların kesintisiz ve güvenli şekilde eğitim alabilmesi için uluslararası toplumun daha güçlü bir dayanışma ortaya koyması şarttır.” dedi.

KKTC’nin her zaman mazlum halkların yanında olduğunu vurgulayan Üstel, Kıbrıs Türk halkının dayanışma ruhuna da dikkat çekerek, “Kıbrıs Türk halkı olarak bizler, geçmişte yaşadığımız zorlukların bilinciyle hareket ediyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olmak, onların geleceğine katkı sağlamak insani bir sorumluluktur.” ifadelerini kullandı.

Bu tür platformların, ortak bir vicdanın ve küresel dayanışmanın güçlenmesine önemli katkılar sunduğunu söyleyen Zerrin Üstel, misafirperverliği ve bu konuda farkındalık yarattığı için Emine Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.



