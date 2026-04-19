Tansiyon yükseldi

İran ordusu, ABD'nin deniz ablukasına karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını açıkladı. Boğazdan geçmeye çalışan iki ticari gemiye ateş açıldığı bildirildi.

İran tarafından, ablukanın ateşkes ihlali olarak değerlendirileceği açıklanırken, ABD Başkanı Trump ise, "İran bize şantaj yapamaz" ifadelerini kullandı.

İran askeri komutanlığı, ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasının sürmesi nedeniyle Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığını duyurdu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Düşman, gemi trafiğini aksatma ve deniz ablukası gibi yöntemler uygulamaya devam ettiği sürece, İran bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirecek ve Hürmüz Boğazı'nın şartlı ve sınırlı şekilde açılmasını engelleyecektir" denildi.

Son günlerde Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asim Munir'in Tahran ziyaretiyle birlikte ABD tarafından yeni önerilerin iletildiği aktarılan açıklamada, "İran, bu önerileri değerlendirmekte ve henüz bir yanıt vermemiştir.

Halkın desteği, sarsılmaz irade ve sahadaki askeri güçten aldığı destekle siyasi mücadele sürecine giren müzakere heyeti, bu savaşta elde edilen kazanımları pekiştirmek amacıyla hiçbir şekilde taviz vermeyecek, geri adım atmayacak, İran milletinin çıkarlarını ve bağımsızlık ile onur uğruna dökülen kanları kararlılıkla savunacaktır" ifadeleri kullanıldı.

"Abluka ateşkes ihlali sayılacak"

Açıklamada, ABD'nin bölgedeki askeri üslerinin büyük ölçüde Hürmüz üzerinden desteklendiği savunularak, "Bu durum İran ve bölge güvenliği açısından tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle İran, savaş tamamen sona erene ve kalıcı barış sağlanana kadar boğazdaki geçişleri denetlemeye kararlıdır. Bu kapsamda gemilerden detaylı bilgi alınacak, belirlenen kurallar çerçevesinde geçiş izni verilecek, güvenlik, emniyet ve çevre koruma hizmetleri karşılığında ücret tahsil edilecek ve geçişler yalnızca belirlenen güzergahlardan yapılacaktır. Ayrıca düşman, gemi trafiğini aksatma ve deniz ablukası gibi yöntemler uygulamaya devam ettiği sürece, İran bunu ateşkes ihlali olarak değerlendirecek ve Hürmüz Boğazı'nın şartlı ve sınırlı şekilde açılmasını engelleyecektir." denildi.

Trump: İran bize şantaj yapamaz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Trump, “İran yeniden Hürmüz Boğazı'nı kapatmak istedi ama bize şantaj yapamazlar.” dedi.

İran ile temasların sürdüğünü ve sürecin olumlu ilerlediğini ifade eden Trump, "Kimse onlarla başa çıkamamıştı, biz bunu yaptık. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, liderleri yok. Hiçbir şeyleri yok. Bu aslında bir rejim değişikliği, zorla rejim değişikliği diyorsunuz." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı üzerinden Texas ve Louisiana eyaletlerine çok sayıda geminin ulaştığını öne süren Trump, "Gayet iyi gidiyor, ama gerçekten de çok iyi gidiyor ve göreceğiz. Günün sonuna kadar bazı bilgilerimiz olacak. Onlarla konuşuyoruz, sert bir tavır sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İki ticari gemiye ateş açıldı

Boğazdan geçmeye çalışan en az iki ticari gemiye ateş açıldığı bildirildi. Açıklama, üç denizcilik güvenliği ve nakliye kaynağına dayandırıldı.

Hürmüz bölgesindeki bir tankere İran Devrim Muhafızları'na ait iki hücumbotun yaklaştığı aktarıldı. İran hücumbotlarının ateş açtığı tanker mürettebatının güvende olduğu bildirildi.

İran gemilere “geçiş yasak” anonsu geçiyor

Bazı ticari gemiler İran donanmasından Hürmüz Boğazı’nın yeniden kapatıldığı ve hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği yönünde telsiz mesajı aldı.

ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM ise ABD ablukasının İran limanları ve kıyı bölgelerine giriş-çıkış yapan gemilere uygulanmaya devam ettiğini bildirdi.

CENTCOM açıklamasında, “Ablukanın başlamasından bu yana 23 gemi, ABD'nin geri dönme talimatına uydu.” ifadeleri yer aldı.

Hamaney: İran donanması savaşa hazır

İran lideri Mücteba Hamaney'in sosyal medya hesabından yeni bir mesaj paylaşıldı.

Hamaney'in paylaşımında, "Silahlı Kuvvetlerimizin insansız hava araçları Amerikalı ve Siyonist canilere yıldırım gibi çarptığı gibi, cesur deniz kuvvetleri de düşmanlara yeni yenilgilerin acısını tattırmaya hazır." ifadeleri yer aldı.