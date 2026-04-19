‘Söke söke alırız’

Antalya’da önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının adada iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu ve bunu kimsenin değiştiremeyeceğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının adada egemenlik hakkının olduğunu ve bunun yokmuş gibi sayılmasını asla kabul etmeyeceğini belirten Erhürman, bu hakların ‘söke söke’ alınması mücadelesinden geri adım atmayacaklarını ifade etti.

Türkiye ile birlikte çözüm iradesinin devam ettiğini vurgulayan “Kimse bizi yokmuşuz gibi sayamaz, diğer ülkelerle anlaşma imzalayamaz, bizim dışımızda adım atamaz, deniz yetki alanları, doğal kaynaklar ve güvenlik konularında bizim onayımız olmadan işbirliği yapamaz” dedi.

Antalya’dan önemli mesaj

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında moderatörlüğünü TRT World'den Yusuf Erim'in yaptığı programda da konuştu.

Şu anda bağımsız bir Cumhurbaşkanı olarak görevde olduğunu belirten Erhürman, Kıbrıs sorunu ve KKTC dış politikasını, geçmiş liderler gibi Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürüttüğünü anlattı.

Erhürman, iki devletli çözüm konusuyla ilgili soru üzerine, hukukta kavramların ve hukuki niteliklerin önemine işaret ederek, göreve gelmeden de geldikten sonra da Birleşmiş Milletler nezdinde görüşmeler yaptığını, ilgili taraflarla diyalog ve istişare içinde olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta eşit iki kurucu ortaktan biri olduğunu ve bunu kimsenin değiştiremeyeceğini vurgulayan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkının egemenlik hakları vardır, asla kabul edemeyeceğim şey bizi yokmuş gibi saymaları. Anlaşmalar imzalayamazlar, bizim dışımızda adım atamazlar, deniz yetki alanları, doğal kaynaklar, güvenlik konularında bizim onayımız olmadan işbirliği yapamazlar” ifadelerini kullandı.

Çözüme ilişkin isim ve adımların siyasi argüman olarak değerlendirilebileceğini ama Kıbrıs Türk halkının hukuki hakları olduğunu belirten Erhürman, KKTC devletinin, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ihlal edildiğini, haksız izolasyonlara maruz bırakıldığını ve bu hakları söke söke alma çabasında olduklarını anlattı.

Kıbrıs’ta eşit ortak olduklarını ve diğer ülkelerle anlaşmalar yapılırken onaylarının alınması gerektiğine işaret eden Erhürman, “Çocukları öldüren bir devletle, yani İsrail ile yapılacak anlaşmayı Kıbrıs Türk halkı içine sindirmez” dedi.

Bu yüzden kavramlar üzerinde konuşmak yerine içerikte olduğunu ve Kıbrıs Türk halkın haklarının söke söke alınması mücadelesini sürdürdüğünü belirten Erhürman, “Bundan da Kıbrıs Türk halkı geri adım atmaz” dedi.

Siyasi anlamda eşitlik vazgeçilmezdir

“Siyasi anlamda eşitlik vazgeçilmezdir” şeklinde konuşan Erhürman, Kıbrıs Türk halkının geçmişten bugüne asla azınlık statüsünü kabul etmediğini, bunun yok hükmünde olduğunu vurguladı.

“Kıbrıs Türk halkı eşit ve egemen bir halktır, çözüm iradesi olan bir halktır, bunu Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte ortaya koyan bir halktır” diyen Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm anlayışına işaret ettiğini, izolasyonların haksız ve kabul edilemez olduğunu vurguladığını kaydetti.

DiCarlo ile görüştü

Bu arada Erhürman, BM Siyasi Konular ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. DiCarlo ile görüştü.

Antalya Diplomasi Forumu'nda gerçekleştirilen görüşmede, Güven Artırıcı Önlemlere ve Kıbrıs sorununa ilişkin son durum ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.