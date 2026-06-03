Trump yalanladı: Gerçek değil

İran basını, ABD ile İran arasındaki mesaj alışverişinin birkaç gündür kesintiye uğradığını yazdı. ABD Başkanı Donald Trump ise görüşmelerin kesildiğine dair haberlerin sahte olduğunu belirtti.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansının, İran-ABD müzakere süreci hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, İran-ABD arasında şu anda mesaj alışverişi durdu.

ABD Başkanı Trump'ın, İran ile görüşmelerin devam ettiğine dair açıklamasına rağmen görüşmelerin birkaç gündür durdurulduğunu aktaran söz konusu kaynak, İran'ın ABD'ye son mesajının İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Lübnan ile ilgili olduğunu belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başta olmak üzere İranlı yetkililer, dün yaptıkları açıklamalarda, Lübnan'daki saldırıların durdurulmasının da İran-ABD arasındaki geçici ateşkesin parçası olduğunu belirterek, buna karşılık verileceğini duyurmuştu.

İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının devam etmesi nedeniyle İran'ın arabulucular üzerinden ABD ile gerçekleştirdiği mesaj alışverişini durdurduğunu, görüşmelerin tekrar başlaması için İsrail’in Lübnan’a saldırıları sonlandırmasını ve işgal ettiği bölgelerden çekilmesini şart koştuğunu bildirmişti.

Haberde ayrıca, İran’ın Hürmüz Boğazı’nı tamamen kapatmayı ve Babulmendeb Boğazı dahil olmak üzere diğer cephelerin aktif hale getirilmesini gündeme aldığı belirtilmişti.

Aralıksız devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ABD arasındaki görüşmelere ilişkin açıklamada bulundu. Trump, "İran ile ABD’nin birkaç gün önce görüşmeleri kestiğine dair çıkan haberler gerçek değil. Aramızdaki görüşmeler, dört gün önce, üç gün önce, iki gün önce, bir gün önce ve bugün de dahil olmak üzere aralıksız devam etmektedir." dedi.

Görüşmelerin nereye varacağını kimsenin bilemeyeceğine dikkat çeken Trump, "İran’a da söylediğim gibi, ‘Bir şekilde anlaşma yapmanın zamanı geldi. Bunu 47 yıldır sürdürüyorsunuz ve bunun daha fazla devam etmesine izin verilemez’" dedi.

Rubio: Birinci şart İran’ın Hürmüz’ü açması

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın konvansiyonel savunma gücünün önemli ölçüde azaldığını belirterek ‘’Onlarla konuşuyoruz.'' dedi.

Rubio, görüşmelerde birinci şartın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması olduğunu söyledi: ‘’İran, Hürmüz'ün açık olduğunu net şekilde ilan etmek zorundadır. İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesi belirli koşulların yerine getirilmesine bağlı.''

